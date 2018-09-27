Футбол и "нелегалы" стали главной причиной нехватки туристов на Алтае

Операторы по Алтаю подводят первые итоги высокого летнего сезона. В компаниях говорят, что обслужили туристов или меньше, чем год назад, или на том же уровне. В 2018 году, по их словам, просели конец июня и часть июля, что связано с проведением чемпионата мира по футболу. Потенциальная аудитория Алтая из центральной части России и из-за рубежа предпочла это мероприятие другим турам по родной стране. Другой серьезной проблемой стали нелегальные туроператоры, которые оказывают свои услуги незаконно.

Речь идет именно о приключенческом, активном и экскурсионном туризме, который считается изюминкой направления, а не о "дежурных" продажах размещения на турбазах для жителей ближайших сибирских регионов, которые едут на Алтай в выходные, пишет Ratanews.ru.

По словам операторов из Алтайского края и Республики Алтай, спрос на классические активные туры (трекинг, рафтинг, восхождения) падает в турфирмах не первый год. У туристов, которые приезжают на Алтай издалека, в приоритете сейчас комбинированные экскурсионные программы с элементами активного туризма. Поскольку большинство таких гостей не планирует повторных поездок, они хотят увидеть все и сразу. Многие иностранцы посещают Алтай в рамках продолжительных туров по России или Сибири, выделяя для него 5-7 дней.

"Большинство операторов затачивают сейчас свои программы именно под такие запросы. Средняя продолжительность заезда – 6-8 дней. Это автомобильные туры с комфортным размещением на турбазах и максимум с одной-двумя ночевками в палатке в красивых труднодоступных местах, где пока нет базового жилья"", — рассказала директор компании "Сибирь-профи" Елена Биточкина.

По словам собеседницы, в их компании летний сезон 2018 года прошел не так успешно, как предыдущий. Было много отказов – туристы запланировали поездки еще зимой, а потом не дождались выгодных цен на перелет и отменили брони. "Цены на билеты по маршруту Москва – Горно-Алтайск – Москва на август, например, доходили до 50 тысяч рублей. Те, кто хотел приехать с детьми или большой компанией, поняли, что львиную долю бюджета съест перелет", – пояснила Биточкина.

При этом по ее словам, стало больше туристов из-за рубежа. В основном из европейских стран – Германии, Италии, Испании. Стали появляться заявки из Азии – Южной Кореи, Японии и даже Таиланда. Некоторые из них сорвались, но туристы сейчас планируют приехать на следующий год.

Руководитель "Алтайского туристического бюро" Сергей Плотников также назвал сезон тяжелым. Больше всего, по его словам, проседает средний ценовой сегмент, востребованы самые бюджетные варианты туров и размещения и самые дорогие.

Ожидания директора алтайского оператора "Арго" Ирины Слесаревой от сезона в целом оправдались – хорошо выстрелила акция раннего бронирования.

"Клиенты у нас в основном издалека. Они берут комбинированные туры, чисто активных маршрутов у нас в ассортименте никогда не было. Приезжают обычно образованные люди, хорошо подготовленные. Чаще это уже опытные путешественники, объехавшие весь мир. Мы видим смысл и дальше развиваться в этом направлении, ведь сибиряки, которые ездят на Алтай постоянно, делают это самостоятельно, им турфирмы не нужны", — прокомментировала Слесарева.

Оттоку клиентов от турфирм способствует также растущая конкуренция с нелегальным оперейтингом – индивидуальными предпринимателями и частными лицами, которые активно предлагают разнообразные туры.

"Часть турпотока обслуживается людьми, работающими в неправовом поле. Чем хуже экономическая ситуация в стране, тем они активнее. Туры у нелегалов стоят порой вдвое дешевле, чем у туроператоров", – заметил глава компании "Плот" из Алтайского края Александр Смирнов.

По словам руководителя Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергея Зяблицкого, проблема актуальна и для их региона: "Из разговоров с директорами компаний, состоящих в реестре, я знаю, что их потоки упали. Потребители ищут, где дешевле, и находят альтернативные предложения у физлиц либо ИП, не состоящих в реестре, но предлагающих турпродукт. Таких "операторов" на рынке все больше, демпинг все сильнее".

При этом туристов на Алтае меньше не становится – это видно и по загрузке объектов в летнем сезоне, и по транспортному потоку. Например, растет интерес к самым труднодоступным уголкам Алтая, удаленным от мест массового отдыха на Нижней Катуни. Люди преодолевают большие расстояния, даже при отсутствии нормальных дорог, чтобы добраться до долины реки Чулышман, южной оконечности Телецкого озера, Курайской и Чуйской степей и т.д.

В эти места туристы все чаще готовы добираться без помощи турфирм, либо с организаторами туров, которые не являются официальными туроператорами. Бизнес не сомневается, что в ближайшие несколько лет интерес к комбинированным турам, кто бы их ни предлагал, будет только расти.

"Познавательные, экскурсионные, экологические – все они, так или иначе, имеют элементы активного отдыха, потому что увидеть Алтай из окна автобуса нельзя. В каких-то случаях можно проехать только на внедорожнике или нужно идти пешком, – объяснил Сергей Зяблицкий. – В рамках таких туров будут востребованы и рафтинг, и трекинги, и восхождения, и конные путешествия".

Тенденция последних лет – снижение количества дней для сплавов. Ранее были популярны недельные заезды, сейчас туристы предпочитают быть на воде от трех до пяти дней. При этом операторы Алтайского края летом 2018 года заметили спад спроса на рафтинг, по их словам, он "перетек" к компаниям из Республики Алтай.

Алтай с запозданием идет тем же путем, что и страны Западной Европы и Азии, развивавшие активный и приключенческий туризм, полагает Смирнов:

"Если бы у нас в таких знаковых местах, как Белуха, Шавлинские озера, была бы сеть объектов размещения, расположенных друг от друга в 7-10 км, то спрос на пешие туры пошел бы вверх. В Непале на всем пути к базовому лагерю Эвереста можно переночевать в стационарных строениях с нормальным туалетом, душем, электричеством, интернетом. На Алтае нет ни одного пешеходного маршрута с такими условиями. Современных туристов палатки уже не устраивают. Им нужно электричество для ежедневной подзарядки смартфона и выход в интернет".