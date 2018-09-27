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Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова вышла замуж во второй раз. Информация о ее семейном положении содержится в иске, поданном Максаковой 24 сентября в Пресненский суд Москвы, пишет РИА Новости, ссылаясь на "КП".

Ранее пресс-секретарь суда Алексей Черников сообщил агентству, что Максакова попросила признать незаконной сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной, однако других подробностей не раскрыл.

Издание же сообщило, что свадьба прошла в Киеве в июле. Новым супругом Максаковой стал Далхат Халаев. После свадьбы жена, как утверждается, подарила мужу квартиру на Краснопресненской набережной в Москве, которую Халаев почти сразу же продал, не поговорив об этом с самой Максаковой. Узнав об этом, она обратилась в суд с целью признать сделку купли-продажи недвижимости недействительной. В иске Максакова заявляет, что не знала о намерениях Халаева и не давала разрешение на отчуждение совместно нажитого имущества. Ответчиком, кроме Халаева, стал покупатель жилья, Мурат Мержоев.

Максакова — вдова убитого 23 марта прошлого года экс-депутата ГД Вороненкова. В 2016 году они покинули Россию и уехали на Украину. Вороненков мотивировал отъезд политическими причинами, а в СКР этот шаг сочли попыткой скрыться от следствия.