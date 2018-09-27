Фото: 24smi.org
Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова вышла замуж во второй раз. Информация о ее семейном положении содержится в иске, поданном Максаковой 24 сентября в Пресненский суд Москвы, пишет РИА Новости, ссылаясь на "КП".
Ранее пресс-секретарь суда Алексей Черников сообщил агентству, что Максакова попросила признать незаконной сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной, однако других подробностей не раскрыл.
Издание же сообщило, что свадьба прошла в Киеве в июле. Новым супругом Максаковой стал Далхат Халаев. После свадьбы жена, как утверждается, подарила мужу квартиру на Краснопресненской набережной в Москве, которую Халаев почти сразу же продал, не поговорив об этом с самой Максаковой. Узнав об этом, она обратилась в суд с целью признать сделку купли-продажи недвижимости недействительной. В иске Максакова заявляет, что не знала о намерениях Халаева и не давала разрешение на отчуждение совместно нажитого имущества. Ответчиком, кроме Халаева, стал покупатель жилья, Мурат Мержоев.
Максакова — вдова убитого 23 марта прошлого года экс-депутата ГД Вороненкова. В 2016 году они покинули Россию и уехали на Украину. Вороненков мотивировал отъезд политическими причинами, а в СКР этот шаг сочли попыткой скрыться от следствия.
Комментарии
...подарила новому мужу квартиру
...не давала ему разрешения на отчуждение совместно нажитого имущества.
ну ежели подарила то тогда какое совместно нажитое имущество...
Альфонсов подбирать стала, вот до чего женщины одиночество не любят.
а у меня на столе стоит чернильница.
Эта матрёшка с ботаксным ртом надоела уже. Стелится под бандитов и фиг с ней, важнее новостей нет что ли?
Похоже хохлизм заразен.
Что-то не понятно. Если был договор дарения, то о каком совместно нажитом имуществе может идти речь. Наследство составляет совместно нажитое, подаренное - нет.. Развели тётку походу.