Шоу носит название БуDи People. БуDи People — это необходимая информация для каждого слушателя DFM утром. Свежие новости из индустрии музыки, кино, шоу-бизнеса и развлечений, информация о дорожных ситуациях, гороскоп, прогноз погоды и конечно бодрящие треки от самой танцевальной радиостанции страны. Кроме этого, БуDи People — это еще и шанс выиграть крутые подарки в интересных играх.

Утреннее шоу БуDи People можно услышать с понедельника по пятницу с 8.00 до 9.00.