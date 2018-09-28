Шоу носит название БуDи People. БуDи People — это необходимая информация для каждого слушателя DFM утром. Свежие новости из индустрии музыки, кино, шоу-бизнеса и развлечений, информация о дорожных ситуациях, гороскоп, прогноз погоды и конечно бодрящие треки от самой танцевальной радиостанции страны. Кроме этого, БуDи People — это еще и шанс выиграть крутые подарки в интересных играх.
Утреннее шоу БуDи People можно услышать с понедельника по пятницу с 8.00 до 9.00.
Комментарии
Разницу между прибывать (приходить, появляться) и пребывать (быть, находиться) объясняют ещё в начальной школе.
сакраментальная фраза из саги о звёздных войнах на английском языке звучит как May the Force be with you и переводится однозначно: «Да прЕбудет с тобой Сила»