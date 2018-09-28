Volkswagen Golf – начало продаж в России

Volkswagen начинает продажи легендарного Golf в России. Автомобиль доступен с двумя бензиновыми двигателями – мощностью 125 л.с. и 150 л.с. Цена комплектации Trendline – 1.429.900 рублей. В зависимости от комплектации, модель предлагается с широким набором инноваций: интерактивной цифровой приборной панелью Active Info Display, навигационной системой Discover Media, интерфейсом App-Connect, системой контроля дистанции Front Assist c функцией экстренного торможения City Emergency Braking, адаптивной системой головного освещения Dynamic Light Assist и другими.

Volkswagen Golf в России доступен в четырех комплектациях – Trendline (1.429.900 рублей), Comfortline (1.499.900 рублей), R-Line (1.569.900 рублей), Highline (1.649.900 рублей). Для модели предлагаются цвета с оттенком металлик: белый White Silver, серебристый Tungsten Siver, синий Lapiz Blue, синий Aquamarine Blue, серый Indium Grey, а также желтый Kurkuma Yellow.



Экстерьер

В версии Trendline Golf уже оборудован наружными зеркалами с электроскладыванием и подсветкой Coming Home, галогеновыми фарами головного освещения со светодиодными дневными ходовыми огнями, светодиодными задними фонарями и противотуманными фарами с подсветкой поворотов. В комплектации Comfortline внешний облик автомобиля дополнен легкосплавными колесами Toronto 6.5Jx16 и воздухозаборниками с хромированной окантовкой. В исполнение R-Line добавлены легкосплавные колеса Madrid 7Jx17, спойлер на двери багажника в цвет кузова, пакет внешних элементов дизайна, включая бампера и расширители порогов R-Line. Топовая комплектация Highline отличается адаптивными светодиодными фарами головного освещения со светодиодными дневными ходовыми огнями, светодиодными задними фонарями с динамическими указателями поворотов, адаптивной системой головного освещения Dynamic Light Assist, а также легкосплавными дисками Dijon 7Jx17.

Интерьер

Volkswagen Golf в стартовой версии Trendline комплектуется сиденьями, обитыми тканью Pepper, водительским креслом с регулировкой по высоте, подогревом передних сидений, 3-спицевым кожаным мультирулем с обогревом, кожаной рукояткой рычага переключения передач, матовым декором Dark Silver и двумя светильниками для чтения спереди. В версиях Comfortline и R-Line сиденья выполнены из ткани Zoom, для передних комфортных кресел доступна ручная регулировка высоты и поясничной опоры, спинка заднего сиденья имеет возможность асимметричного складывания (1/3-2/3). Для внутреннего зеркала заднего вида в данных комплектациях предусмотрена функция автоматического затемнения. Исполнение Highline дополнено декором Piano Black, обивкой сидений из ткани Global с вставками алькантары на центральных частях и поясничным подпором спортивных кресел спереди. Водительское сиденье оборудовано регулировкой по 14 положениям, поясничным подпором с электроприводом и функцией массажа. Кроме того, комплектация Highline оснащена двумя светодиодными светильниками для чтения с хромированной окантовкой спереди и двумя сзади, хромированной отделкой клавиш стеклоподъемников и переключателя регулировки зеркал, тканевыми ковриками и фоновой подсветкой интерьера.

Безопасность

Автомобиль получил все современные системы безопасности. Все версии оборудованы ESP, включая систему помощи при торможении ABS, ASR, EDS, MSR и систему подруливания, электронной блокировкой дифференциала XDS. Также в наличии – крепление Isofix для установки сзади двух детских кресел. Golf оборудован фронтальными подушками безопасности с функцией отключения для пассажира и подушками для защиты коленей водителя, боковыми подушками безопасности спереди, а также подушками-шторками на весь салон. Кроме того, для всех версий доступны электронный иммобилайзер, индикатор потери давления в шинах, предупреждение о непристегнутом ремне безопасности, датчик износа колодок и система распознавания усталости водителя. Для всех комплектаций, кроме Trendline, доступна система контроля дистанции Front Assist c функцией экстренного торможения City Emergency Braking.

Функциональное оборудование

Актуальное поколение модели Golf предлагает клиентам широкий набор функционального оборудования, доступный для всех четырех комплектаций: двухзонный климат-контроль Climatronic, электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto-Hold, обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла, электромеханический усилитель рулевого управления, система старт-стоп с рекуперацией энергии, датчики парковки спереди и сзади, аудиосистема Composition Media с 8-дюймовым цветным дисплеем и 8 динамиками.Для комплектации Trendline предлагаются: корректор угла наклона фар, круиз-контроль, беспроводные интерфейсы для мобильного телефона и AUX-IN и USB, а также iPod/iPhone и мультифункциональный дисплей Plus (кроме Highline). Версия Comfortline дополнительно оснащается датчиком дождя, автоматическим управлением ближним светом фар, дневным светом фар, ручной функцией Coming Home и Leaving Home, динамическим корректором угла наклона фар (кроме Highline), интерфейсом App-Connect, адаптивным круиз-контролем с системой экстренного торможения, а также камерой заднего вида Rear View. Исполнение Highline предусматривает наличие обогрева лобового стекла без нитей накаливания, корректора угла наклона фар с динамическим поворотным светом, интерфейса для мобильного телефона с индукционной зарядкой, двух USB-портов, интерактивной цифровой приборной панели Active Info Display, навигационной системы Discover Media с данными на SD-карте, а также многофункциональной фронтальной камеры.

Volkswagen Golf – основные факты

Volkswagen Golf – один из самых продаваемых автомобилей в мире, в 2016 году признан автомобилем с самой высокой остаточной стоимостью в своем сегменте. В 2015 году модель получила награду Best Cars 2015 в классе компактных автомобилей по версии журнала Auto motor und sport, а также премии "Автомобиль года" в Северной Америке, Европе и во всем мире. Кроме того, Golf был удостоен таких наград, как "Золотой руль – 2013", "Auto Trophy", "Самый умный автомобиль" и "Лучшие автомобили – 2013" и "Автомобиль года 2013/2014 в Японии". Его неповторимый, узнаваемый дизайн, широкий ассортимент систем помощи водителю, а также передовые мультимедиа и выверенная годами эргономика превратили Golf в эталонный автомобиль своего класса.

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