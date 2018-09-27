Tiguan OFFROAD – премьера новой версии бестселлера на ММАС

С 1 октября 2018 года модель будет доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах. Цены на Tiguan OFFROAD будут объявлены позже.



Новый Tiguan OFFROAD предлагается с бензиновым двигателем 150 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКП или 6-ступенчатой АКП, а также с бензиновым двигателем 180 л.с. или дизельным мотором мощностью 150 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой АКП. Все эти версии оснащаются полным приводом 4Motion.



Volkswagen Tiguan в новом исполнении оснащается внедорожными бамперами, в частности, передним бампером с увеличенным углом въезда – 26 градусов, спойлером R-Line, окрашенными в черный цвет боковыми зеркалами, 17-дюймовыми легкосплавными дисками Tulsa и адаптивными светодиодными фарами (опция), задними светодиодными фонарями с 3-D дизайном.



Для модели доступно несколько цветов кузова – белый металлик White Silver, белый Pure White, черный перламутр Deep Black и серебристый металлик Tungsten Silver. Крыша Tiguan OFFROAD может быть окрашена в черный цвет.



Интерьер Tiguan OFFROAD отличают: специальная износостойкая отделка, комбинированная из ткани и искусственных материалов, резиновые коврики с логотипом OFFROAD, легкосплавные накладки на педали и накладки на пороги с надписью OFFROAD.



Функциональное оборудование Tiguan OFFROAD включает в себя цифровую приборную панель Active Info Display, интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink), аудиосистему Composition Media с 8-дюймовым цветным дисплеем, камеру заднего вида, передние и задние парктроники, а также электропривод двери багажного отделения и складывания зеркал.



Для Tiguan в специальной версии доступен к заказу пакет "Инновации", который включает в себя адаптивный круиз-контроль ACC Stop&Go с ассистентом дистанции в пробке, адаптивные светодиодные фары, систему бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY с замками Safelock и систему полуавтоматической парковки Park Assist. В качестве дополнительной опции также предлагаются 18-дюймовые черные легкосплавные диски Sebring и черная крыша.



Volkswagen Tiguan производится на модульной платформе MQB завода Volkswagen Group Rus в Калуге. Продажи второго поколения кроссовера стабильно растут: за период с начала 2018 года российским клиентам было передано 17.815 Tiguan.

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