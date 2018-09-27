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Проблему, связанную с появлением свалки рядом с особой экономической зоной "Бирюзовая Катунь", прокомментировали представители ОЭЗ.

В ОЭЗ заявили, что организацией была проведена проверка в связи с появлением свалки. В итоге было установлено, что скопление бытовых отходов размещено в лесном массиве на территории Алтайского района за пределами границ особой экономической зоны и не имеет отношения к "Бирюзовой Катуни".

Напомним, что вопрос, касающийся ликвидацией скопления бытовых отходов в этом районе в данный момент находится на контроле краевого Минприроды.

На текущей неделе в региональном министерстве сообщили: "Минприроды края вместе с общественностью обеспокоено и возмущено стихийно образовавшейся свалкой у территории ОЭЗ "Бирюзовая Катунь". Потребительское отношение туристов к природе просто поражает. В соцсетях и СМИ несколько дней идет оживленная дискуссия — кто ответственен за приведение в порядок данной территории".

Также в ведомстве заверили, что в настоящее время принимаются меры по ликвидации несанкционированной свалки. Выражаем надежду, что этот вопрос будет решен.