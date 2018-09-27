Фото: Константин Причиненко/Amic.ru
Памятную капсулу с письмом к современной молодежи от комсомольцев 1968 года извлекли 27 сентября в Барнауле.
Торжественное мероприятие состоялось в 14:00 в сквере рядом с площадью Сахарова. Послание потомкам было написано ровно полвека назад, в 1968 году, когда отмечалось 50-летие комсомола.
Обращение к молодежи имеет символическое название "Юношам и девушкам Алтая, комсомольцам 2018 года". В свое время его поместили в специальную капсулу — металлический макет гагаринской ракеты "Восток-1".
Организаторы сегодняшнего мероприятия планировали зачитать послание комсомольцев года прямо на месте, но из капсулы полилась вода. Поэтому было решено подсушить письмо и выставить в следующем месяце в экспозиции краеведческого музея.
Как прошло мероприятие, смотрите в фоторепортаже портала Amic.ru.
Комментарии
а комсомольцев нема, одни плахиши на службе капиталла
Простите нас.
Вашу страну, ваши надежды и мечты мы потеряли
27.09.2018 18:31
- гость -
Точнее, продали. За колбасу и кроссовки
... планировали зачитать ..., но из капсулы полилась вода.
... как из радио, 50 лет назад.
Наверное посмотрели они оттуда, на нас нынешних, и не захотели мараться...
даже письмо для потомков не смогли хорошо запечатать
(нечего там читать, дела говорят лучше чем слова)
Деды страну от немцев защетили, а внуки её без единого выстрела сдали