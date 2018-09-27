Фото: Константин Причиненко/Amic.ru

Памятную капсулу с письмом к современной молодежи от комсомольцев 1968 года извлекли 27 сентября в Барнауле.

Торжественное мероприятие состоялось в 14:00 в сквере рядом с площадью Сахарова. Послание потомкам было написано ровно полвека назад, в 1968 году, когда отмечалось 50-летие комсомола.

Обращение к молодежи имеет символическое название "Юношам и девушкам Алтая, комсомольцам 2018 года". В свое время его поместили в специальную капсулу — металлический макет гагаринской ракеты "Восток-1".

Организаторы сегодняшнего мероприятия планировали зачитать послание комсомольцев года прямо на месте, но из капсулы полилась вода. Поэтому было решено подсушить письмо и выставить в следующем месяце в экспозиции краеведческого музея.

Как прошло мероприятие, смотрите в фоторепортаже портала Amic.ru.