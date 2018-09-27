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МВД предлагает дать дознавателям внесудебный доступ к данным о банковских счетах граждан и юрлиц. Об этом сказано в тексте законопроекта ведомства, который размещен на Едином федеральном портале нормативных правовых актов, передает "Интерфакс".
"Предлагается включить дознавателя в перечень должностных лиц, правомочных запрашивать в кредитных организациях сведения о вкладах и счетах физических лиц, операциях и счетах юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, определенный статьей 26 Федерального закона № 395-1 "О банках и банковской деятельности", — цитирует агентство текст документа.
Подчеркивается, что сейчас право на получение подобной информации есть лишь у следователей. Дознаватели могут получить доступ к информации о счетах подозреваемых, которые несут материальную ответственность за их действия, в рамках статьи о наложении ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора. При этом согласование запросов на получение данной информации занимает от нескольких дней до нескольких месяцев. Получать данные о счетах людей, которые не являются подозреваемыми или обвиняемыми дознаватели права не имеют.
В тексте говорится, что это мешает установлению виновного при расследовании преступления и нарушает права потерпевших на доступ к правосудию.
Сейчас законопроект находится на стадии общественного обсуждения. Его хотят привести в действие в декабре следующего года.
Комментарии
А не оборзели ли вы?
Северная Корея скоро будет позади нас!!!
такими темпами скоро суд станет ненужным
Хотелось бы и гражданам получить какой-то доступ к состоянию счетов дознавателей.
В порядке компенсации, как бы. Ну и интересно же, правда?
Делов-то! Нужно дать им возможность использовать деньги с этих счетов для проведения расследования!
7.09.2018 15:40
- гость -
такими темпами скоро суд станет ненужным
Да уже давно не нужен, оправдательных приговоров практически нет
Да пусть смотрят, как я плачу кредиты, а на оставшиеся деньги от зарплаты покупаю продукты в Мария Ра. Еле хватает. Машину заправляю опять же с кредитки. Дознаватели залюбуються.
А потом оперуполномоченные будут успешно торговать полученной информацией. Есть информация, что подобный факт сейчас проверяется в Индустриальном РОВД.
вот к талантливым родственникам госслужащих согласен! А то талантилвые а как от груди отрывают, так сразу банкроты!
А потом оперуполномоченные будут успешно торговать полученной информацией. Есть информация, что подобный факт сейчас проверяется в Индустриальном РОВД.
Индустриальный ровд всегда "славился" своими сотрудниками...
может суды совсем уже закрыть?
И со счетов списывать затраты на дознание !
Не пойму что творится в России?