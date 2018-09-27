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МВД предлагает дать дознавателям внесудебный доступ к данным о банковских счетах граждан и юрлиц. Об этом сказано в тексте законопроекта ведомства, который размещен на Едином федеральном портале нормативных правовых актов, передает "Интерфакс".

"Предлагается включить дознавателя в перечень должностных лиц, правомочных запрашивать в кредитных организациях сведения о вкладах и счетах физических лиц, операциях и счетах юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, определенный статьей 26 Федерального закона № 395-1 "О банках и банковской деятельности", — цитирует агентство текст документа.

Подчеркивается, что сейчас право на получение подобной информации есть лишь у следователей. Дознаватели могут получить доступ к информации о счетах подозреваемых, которые несут материальную ответственность за их действия, в рамках статьи о наложении ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора. При этом согласование запросов на получение данной информации занимает от нескольких дней до нескольких месяцев. Получать данные о счетах людей, которые не являются подозреваемыми или обвиняемыми дознаватели права не имеют.

В тексте говорится, что это мешает установлению виновного при расследовании преступления и нарушает права потерпевших на доступ к правосудию.

Сейчас законопроект находится на стадии общественного обсуждения. Его хотят привести в действие в декабре следующего года.