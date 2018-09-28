Charity Market открылся 8 сентября, но уже вызвал широкий отклик у горожан. Ведь каждая купленная здесь вещь — это чей-то обед, крыша над головой, надежда на выздоровление или жизненно необходимые медикаменты. Все средства от продаж идут на помощь подопечным семьям благотворительного фонда "Облака" и бездомным людям социального приюта "Успех".

Вот, что пишет корреспондент из Москвы о первом благотворительном магазине Барнаула Charity Market Кристина Бочарникова:

"Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько одежды мертвым грузом оседает в наших шкафах и антресолях? Я открыла свой. Вот черное строгое платье, давно мне не по размеру, а этот свитер с лисой как-то не вписывается в нынешний дрес-код, футболка, которая была куплена импульсивно и разонравилась почти сразу, я так ее ни разу и не надела. Мы годами перекладываем эти кучи вещей с полки на полку, покупаем новые, множим залежи. И в очередное утро стоя у платяного шкафа недовольно бросаем "мне просто нечего надеть". Точно таким же утром у своего полупустого шкафа стоит одна из подопечных фонда "Облака". И надеть ей тоже нечего. Действительно нечего. А еще со дня на день выпадет первый снег, а у младшего сына из обуви лишь старые прохудившиеся кроссовки. Ей не на что купить продукты, уголь и дрова. И если фонд не найдет возможности помочь, она не знает, куда идти с детьми этой зимой.Две такие разные жизненные истории. Но, удивительным образом, возможно, сами того не осознавая, эти люди могут быть полезны друг другу."

Благотворительный магазин Charity Market для одних отличная возможность освободить пространство и распрощаться с ненужными вещами. Кто-то приобретет здесь необходимую одежду по доступной цене, а еще часть людей, которым сейчас особенно тяжело, получат материальную помощь благодаря выручке.

Каждый день, без выходных на территории магазина работает второй пункт приема вещей фонда "Облака". Именно туда можно пожертвовать ненужные вещи в хорошем состоянии. 10% из них будут проданы в магазине, а на вырученные средства оказана помощь нуждающимся. Так, кофточки, джинсы и надоевшие платья превратятся в лекарства, детское питание и подгузники, уголь и дрова, аренду жилья и оплату школьной столовой.

В оставшиеся вещи будут одеты подопечным фонда, а другая их часть распределится по 10 разным социальным и государственным учреждениям города, помогающим социально незащищенным людям.

"Ежедневно к нам в фонд обращаются семьи, попавшие в тяжелое положение. Это люди, которых неожиданно настигла внезапная болезнь, выпускники детских домов, так и не научившиеся жить в нашем мире, матери одиночки, загнанные в нищету обстоятельствами. К нам приходят, когда уже нет никакой надежды, когда нечем кормить детей и негде ночевать. Потому, помощь нужно оказывать незамедлительно. Фонд существует только на пожертвования, и не всегда выходит сделать сбор для конкретной семьи так оперативно, как хотелось бы. Я верю, что открытие магазина поможет нам в этом", — рассказывает руководитель фонда "Облака" — Миля Семененко.

Сегодня благотворительные магазины можно найти во многих мегаполисах мира. Впервые такой формат появился в Британии после Второй Мировой войны. В то время, это было попыткой хоть как-то поддержать обедневшее население.

Немало их сейчас и в России. Например, уже 8 лет в Санкт-Петербурге существует целая сеть благотворительных магазинов "Спасибо!". Они собирают одежду через установленные по городу контейнеры . Затем сортируют ее, распределяют по благотворительным организациям и дают возможность одеться нуждающимся горожанам. Часть одежды продается, а выручка обеспечивает покрытие расходов организации и развитие ее проектов. Непригодная к использованию одежда идет на переработку.

"Сейчас у нас работает порядка 60 человек, в основном это молодые люди, которым близки экологические идеи. За восемь лет мы передали около 605 тонн одежды нуждающимся, 16 821 403 рубля было перечисленно в пользу благотворительных организаций. Работая журналистом, я долгое время следила за деятельностью "Спасибо!" , в итоге пришла туда работать сама. Мне близки главные принципы этой организации — экология и помощь, именно поэтому я здесь. Мы живем во время перепотребления и нужно ответственно относиться к себе и тому, что оставишь после себя. И если мы не можем отказаться от покупки вещей, то пусть наши старые вещи делают доброе дело. Я желаю "Облакам" ничего не боятся и развивать свой проект", — рассказывает сотрудник "Спасибо!" Ксения Чепига.

Первым благотворительным магазином в Москве стала "Лавка радостей". Главная задача магазина - превратить хорошие, но ненужные одним людям вещи в полезные ресурс для других людей. Вещи в магазины поступают как от дарителей, так и от целых компаний, таких как Яндекс, Снежная Королева, Черный слон. 90% вещей передаются в благотворительные фонды и раздаются нуждающимся, а 10% отправляются в магазины, где любой желающий может приобрести уникальные вещи за благотворительное пожертвование. Все собранные средства расходуются на поддержку благотворительных организаций, входящих в Ассоциацию "Все Вместе".

Еще один интересный проект закрепивший свои позиции в Москве — SVALKA. Участники проекта вывозят ненужные вещи и дают им новую жизнь.

"Как только вещи попадают к нам, мы разбираем их, приводим в порядок и выставляем на продажу то, что можно продать, в нашем интернет-магазине и на еженедельных барахолках по средам и субботам. Благодаря тому, что мы вывозим все, ассортимент у нас очень разнообразный. У нас вы сможете найти что угодно, начиная от значков, заканчивая рабочей техникой. А так как вещей мы вывозим очень много — более 8 тонн в неделю — наш ассортимент обновляется каждый день. Наша основная идея — создать общество разумного потребления, поэтому вещи, которые мы перепродаем, недорогие: 90% из них стоят от 50 до 500 рублей. Склад, где происходит вся магия превращения хлама в самую большую крытую барахолку столицы, — уникальное loft-пространство, которое наполнено самыми невероятными вещами, например, каруселью с лошадьми и троном короля Севера", — делятся организаторы проекта.

Каким бы не был формат, практически все благотворительные магазины объединяет одна простая идея — обычную , зачастую не новую вещь, можно и нужно использовать для того, чтобы изменить мир к лучшему.

Магазин Charity Market находится по адресу:

пр. Социалистический, д. 59 (ориентир магазин Лэнд24, вход со стороны улицы Партизанская).

Он открыт ежедневно с 10.00 и до 20.00 без выходных и перерыва на обед.

И уже в эти выходные состоится первая тотальная распродажа, ведь любую ведь вы сможете купить всего за 50 рублей и помочь общественным организациям.

В этот день, только 30 сентября будет распродажа с 9:00 и до 10 вечера.