Фото: 22.mchs.gov.ru
Пожар произошел днем в четверг, 27 сентября, в многоквартирном доме на улице Глушкова в Барнауле, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о возгорании в подвале поступили в 12:43. Ликвидировать пожар удалось в 12:55.
"На тушение пожара привлекалось пять единиц техники и 14 человек личного состава", — добавляют в экстренном ведомстве. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Огнем была повреждена обшивка труб и вещи, находившиеся в подвальном помещении.
В результате инцидента никто не пострадал.
Комментарии
Пожар в многоквартирном доме в Барнауле тушили 14 человек .Где тушили? Адрес или район где был пожар хоть?