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Пожар произошел днем в четверг, 27 сентября, в многоквартирном доме на улице Глушкова в Барнауле, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Данные о возгорании в подвале поступили в 12:43. Ликвидировать пожар удалось в 12:55.

"На тушение пожара привлекалось пять единиц техники и 14 человек личного состава", — добавляют в экстренном ведомстве. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Огнем была повреждена обшивка труб и вещи, находившиеся в подвальном помещении.

В результате инцидента никто не пострадал.