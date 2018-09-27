Фото: instagram.com

Пожилым жителям столицы Алтайского края предлагают бесплатно посетить Барнаульский зоопарк. Об этом директор зоопарка Сергей Писарев сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Он сообщил, что акция будет действовать с 1 по 12 октября. Все вышедшие на пенсию люди с пенсионным удостоверением могут посетить зоопарк совершенно бесплатно.

"Это наш подарок и дань уважения тому поколению, которое сделало очень много для развития Алтайского края", — добавил Писарев.

Напомним, что 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В Барнауле традиционно в этот день стартует месячник пожилого человека, который призван привлечь внимание горожан к проблемам старости, сформировать в сознании барнаульцев уважительное, внимательное отношение к пожилым людям, чья судьба и трудовая деятельность неразрывно связаны с прошлым и настоящим нашего города.