Фото: instagram.com
Пожилым жителям столицы Алтайского края предлагают бесплатно посетить Барнаульский зоопарк. Об этом директор зоопарка Сергей Писарев сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Он сообщил, что акция будет действовать с 1 по 12 октября. Все вышедшие на пенсию люди с пенсионным удостоверением могут посетить зоопарк совершенно бесплатно.
"Это наш подарок и дань уважения тому поколению, которое сделало очень много для развития Алтайского края", — добавил Писарев.
Напомним, что 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В Барнауле традиционно в этот день стартует месячник пожилого человека, который призван привлечь внимание горожан к проблемам старости, сформировать в сознании барнаульцев уважительное, внимательное отношение к пожилым людям, чья судьба и трудовая деятельность неразрывно связаны с прошлым и настоящим нашего города.
Комментарии
Ну хитер. С внуками и детьми придут а они заплатят за вход, повышает выручку. И не сезон как то уже