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Трех жительниц Алтайского края осудили за организацию занятий проституцией и содержание притонов, сообщает региональная прокуратура.

В правоохранительном ведомстве отмечают, что преступления совершались ими на территории Бийска в период с 2013 по 2017 год.

"В качестве лица, оказывающей незаконные услуги, использовалась, в том числе, несовершеннолетняя девушка в возрасте 15 лет. Одна из женщин, представших перед судом, также признана виновной в вовлечении иного лица в указанную противоправную деятельность", — добавляют в прокуратуре.

В итоге же суд признал женщин виновными и приговорил их к условным срокам. Вердикт в законную силу не вступил.