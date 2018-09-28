Лето, судя по погоде, решило задержаться в Барнауле, хотя на календаре конец сентября. Да, мы видим повсюду уже осенние краски, но солнце припекает, а цветы — цветут. Отличная пора, чтобы погулять по городу и насладиться красотой. Фантастическая барнаульская осень в фоторепортаже портала Amic.ru.