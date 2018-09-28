Лето, судя по погоде, решило задержаться в Барнауле, хотя на календаре конец сентября. Да, мы видим повсюду уже осенние краски, но солнце припекает, а цветы — цветут. Отличная пора, чтобы погулять по городу и насладиться красотой. Фантастическая барнаульская осень в фоторепортаже портала Amic.ru.
Комментарии
У меня у одного фоток не видать?)))
28.09.2018 07:54
- гость -
Возможно, вы правы! Потому что у меня фотографии видно нормально.
Фоток нет непомешало бы добавить
Фотки есть - в шары не долбитесь! или плагины на свои ужеванные компы и телефоны поставьте
Человекоподобный долбящий в шары и пользующийся жеваннным телефоном с плагином, фоток нет.
Ребят, вы шутите - под текстом то посмотрите там фото - их можно листать... все на месте
В мобильной версии...
В мобиле Нет, надо переключать в пс версию
Фантастическое бабье лето в Барнауле
Какие бабы - такое и лето!!!