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Известная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли перекрасилась в блондинку ради роли в новом фильме. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на The Daily Mail.

Сообщается, что актриса изменила цвет волос для съемок в картине Come Away, которая будет приквелом "Алисы в Стране чудес" и "Питера Пэна".

По сценарию, Питер и Алиса — это брат и сестра, а Джоли сыграет их мать Роуз. Из-за несчастного случая погибает брат Питера и Алисы. Дети пытаются помочь родителям справиться с утратой, что приводит к появлению Нетландии и Страны чудес.