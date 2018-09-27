Подпольное казино в Бийске работало под вывеской фонда "Грамотность"

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Нелегальное игорное заведение в Бийске 15 месяцев осуществляло свою деятельность под вывеской благотворительного фонда "Грамотность".

Как сообщили в краевой прокуратуре, в наукограде осудили шестерых участников преступной группы, занимавшейся организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Подпольное казино находилось в нежилом помещении. Зал игорного заведения был оборудован персональными компьютерами, оснащенными программным обеспечением, необходимым для функционирования игровой онлайн-системы.

"Игорное заведение представляло собой "закрытый клуб", клиентом которого могло стать лишь лицо, прошедшее специальную проверку и включенное в "разрешительный" список.

Ежедневно зал посещало от 20 до 30 человек, от которых в кассу поступало в среднем от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Все шестеро участников преступной группы в итоге получили условные сроки.