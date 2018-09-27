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Семилетний ребенок обошел систему родительского контроля на iOS 12. Об этом пишет Life, ссылаясь на историю пользователя Reddit.

Мужчина установил ограничение на время работы нескольких игр, но его сын смог обойти систему. Для этого ребенок, как только время заканчивалось, удалял игры и устанавливал их обратно, не не через App Store, а из облачного хранилища. После этого приложения начинали работать без ограничений.

Издание отмечает, что функция "Экранное время" впервые появилась в iOS 12. Она показывает, как много времени вы проводите в различных играх и приложениях.

Одной из особенностей функции стало то, что родители с ее помощью могут определить, как ребенок использует свой смартфон, и ограничивать время, которое он тратит на игры.