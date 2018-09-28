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Потепление до +26 градусов ожидается в Алтайском крае в пятницу, 28 сентября, сообщает региональный Гидрометцентр.

В крае в этот день будет без осадков, в утренние часы местами туман. Дневные температуры составят +21...+26 градусов. Ветер ожидается восточный, 2-7 метров в секунду, в южных районах порывы до 12 метров.

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В Барнауле будет без осадков, в утренние часы местами возможен туман. Дневные температуры в краевой столице составят +22...+24 градуса. Ветер ветер восточный, 2-7 метров в секунду.