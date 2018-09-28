Фото: avito.ru

Двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью 254 квадратных метра продают в центре Барнаула за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено в кирпичном доме на улице Интернациональной. "Хороший качественный ремонт, высокие потолки, удобная большая лестница. На первом уровне расположены кухня-столовая, зал, гостевая комната, санузел, два балкона. На втором уровне три спальни, гардеробная, два санузла, в одном из которых сауна и джакузи", — отмечает автор объявления.

Также в квартире имеется большая терраса с мангалом, красивый вид на город.

Территория дома охраняется, имеется детская площадка.