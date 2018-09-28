Естественная убыль населения в Алтайском крае приобретает угрожающие темпы. За период с января по август 2018 года она составила 6875 человек, тогда как годом ранее - 5262. По-прежнему в регионе падает рождаемость и растет смертность, следует из данных крайстата.

За 8 месяцев 2018 года в крае появились на свет 15 978 детей (годом ранее за аналогичный период – 17 249 детей), а скончались 22 853 жителей (было 22 511 человек).

Напомним, в 2017 году в Алтайском крае родилось 25 525 человек, умерло — 32 963.

Что касается основных причин смертности, здесь лидируют болезни системы кровообращения (9188 случаев), новообразования (3350 летальных исходов) и болезни органов дыхания (973 эпизода). Обращает на себя внимание, что впервые за долгое время пошло в рост количество смертей среди детей в возрасте до года. Если ранее их было 123, то теперь статистика говорит о 130 подобных происшествиях.

Кроме того, отметим, что в ДТП в январе-августе в крае скончались 138 человек (на 8 меньше, чем было в 2017-м), от случайного отравления алкоголем погибли 90 жителей региона (было 82), добровольно ушли из жизни 428 человек (против 459 годом ранее), были убиты – 126 (за восемь месяцев прошлого года — 158). Наконец, туберкулез за период с января по август унес жизни 278 человек (было 318).

Изменилась в меньшую сторону пропорция заключенных браков и оформленных разводов в регионе. Так, за восемь месяцев 2018 года узами брака себя связали 9602 пары (годом ранее их было 10 325), а официально расстались 6773 пары (против 7122 в январе-августе 2017-го).