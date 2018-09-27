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Биолог из Дании Нильс Дженсен и его товарищи в ходе путешествия по парку дикой природы в Австралии сняли на видео смертельно опасный трюк с гребнистым крокодилом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на The Sun.

Турист кормил 4,7-метрового крокодила тушей валлаби (небольшие животные семейства кенгуровых), а когда хищник приступил к трапезе, 22-летний биолог уселся ему на спину.

По словам Дженсена, это было увлекательно, однако рискованно.

Биолог отметил, что до путешествия в Австралию не видел гребнистых крокодилов.

"Я люблю знакомиться с новыми для меня видами. Когда у меня появилась возможность подойти к крокодилу, я должен был сделать это”, — отметил он.

Власти Австралии осудили туриста, подчеркнув, что молодой человек совершил "опасный и безрассудный" поступок. Также и.о. директора отдела дикой природы Трейси Дулдиг призвала туристов вести себя осторожнее с крокодилами, особенно с гребнистыми, являющимися самыми крупными из существующих рептилий.