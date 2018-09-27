Фото: gazeta.a42.ru

Уровень бедности в РФ остается на высоком уровне, при этом в текущем году впервые за четыре года ожидается рост доходов россиян, включая пенсионеров. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Думе с заключением на отчет об исполнении бюджета на минувший год.

"Тем не менее, уровень бедности сохраняется высоким. 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума", — цитирует его слова ТАСС.

По словам Кудрина, в прошлом году реальные располагаемые доходы граждан снизились на 1,7% ВВП, несмотря на то, что в стране наблюдался экономический рост, хотя прогнозировалось повышение реальных доходов населения. "За последние 4 года уровень жизни, реальные доходы населения суммарно снизились на 11%", — подчеркнул глава Счетной палаты.

Он выразил надежду, что в текущем году реальные доходы населения впервые продемонстрируют рост.

"Надеюсь, что в этом году мы все-таки получим впервые повышение реальных доходов населения, за первые восемь месяцев они выросли на 2,6%. Реальный рост размера пенсий в прошлом году тем не менее был уже положительный, составил 3,6% после двухлетнего перерыва, в течение которого и у пенсионеров, реальные доходы, к сожалению, снизились на 7,1%. В первые семь месяцев этого года мы тоже видим рост реальных доходов пенсионеров, это обнадеживает", — заключил глава Счетной палаты.