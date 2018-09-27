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Тюлень ударил каякера по лицу осьминогом в Новой Зеландии

, ИА "Амител"
После этого тюлень уплыл

Фото: youtube.com

Житель Австралии Кайл Малиндер получил удар по лицу от тюленя, во время заплыва на каяках возле Южного острова Новой Зеландии. Об этом пишет портал TJournal.

Отмечается, что целью путешествия было тестирование камеры GoPro. Группа каякеров заметила неподалеку драку "огромного самца тюленя с осьминогом" в воде. Друзья стали наблюдать за сражением. В какой-то момент тюлень подплыл к одной из лодок, высунулся и бросил осьминога в лицо Малиндеру, а затем уплыл.

Австралиец отметил, что он оказался не в то время и не в том месте. "Это было странно — всё прошло быстро, но я почувствовал все части осьминога на своём лице", — добавил каякер.

В Департаменте охраны дикой природы Новой Зеландии рассказали, что тюлени в тех краях не являются редкостью, и они часто атакуют осьминогов. Однако представители ведомства подчеркнули, что редко в таких драках достается людям. "Это просто удачный, ну или неудачный момент для получившего в лицо каякера", — цитирует издание собеседника в департаменте.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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