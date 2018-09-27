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Водителей, которые допускают езду без действующего полиса автострахования, будут вычислять и штрафовать автоматически при помощи дорожных камер. Об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на Autonews.ru.

Источник издания рассказал, что эксперимент может стартовать в столице РФ уже в октябре. В ЦОДД заявили о готовности фиксировать подобное нарушение.

Камеры будут считывать госномера автомобилей и пробивать их по базе информационной системы ОСАГО.

В Российском союзе автостраховщиков, ранее сообщали, что нововведение уже начнет работу в сентябре — сначала в Москве, а затем и в других регионах, но запуск по неозвученным причинам отложили.

Данные о выявленных нарушениях обслуживающие камеры организации будут передавать в ГИБДД для оформления штрафа. Отмечается, что на одном из ближайших совещаний в полицейском ведомстве решат, на каком уровне организовать исполнение этой инициативы: региональном или федеральном.

Издание напоминает, что водителям за езду без страховки или с просроченным полисом грозит штраф в размере 800 рублей.