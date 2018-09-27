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Изъятые у коррупционеров деньги будут направлять в Пенсионный фонд России

, ИА "Амител"
В 2019-2024 годах ожидается поступление 1,8 миллиарда рублей

Фото: pxhere.com

Госдума приняла закон о включении в доходы бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) конфискованных у коррупционеров денежных средств. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ относит к доходам бюджета ПФР с 2019 года конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также деньги от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения таких правонарушений.

Федеральное казначейство по просьбе разработчиков законопроекта спрогнозировало возможные поступления таких денежных средств в 2019–2024 годах в объеме 1,8 миллиарда рублей, пояснял на минувшей неделе один из его авторов, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

При этом он подчеркивал, что сумма эта условная, поскольку никто не может предсказать, сколько денег будет конфисковано решением суда у коррупционеров в ближайшие шесть лет. Но здесь важен сам принцип, что конфискованные у коррупционеров деньги будут направлены целевым образом на решение социальных проблем, отмечал парламентарий.

Закон позволит направлять в бюджет ПФР конфискованные средства коррупционеров, чтобы эти деньги могли использоваться для выплаты пенсий и решения тех задач, которые стоят перед фондом в свете предстоящих изменений пенсионного законодательства, комментировал РИА Новости первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Глеб Хор.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.09.2018 21:17
Гость

Они будут направляться в карманы коррупционеров.

0  0
27.09.2018 21:36
Евгений

Вот нравится мне такой подход, получается, что даже счетная палата может спрогнозировать сколько народных денег будет разворовано, и суммы то приличные, но никто ничего делать с воровством не собирается...

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27.09.2018 21:45
Мимопроходящий

1.8 млрд за 6 лет - чё-то жидковато спрогнозировали. У Захарченко ондократно 9 млрд изъяли и что? Почему их не посчитали в прогноз? А таких Захарченков у нас - пруд пруди!

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