Фото: vk.com

Неизвестный мужчина прошел по натянутому канату на уровне 15 этажа между многоэтажными домами в Петербурге и скрылся до приезда полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Вечером 26 сентября поступила информация о мужчине, который прошёл по канату между домами на улице Ворошилова. Неизвестный скрылся до приезда полиции", — сказал собеседник агентства.

По словам очевидцев в соцсетях, "канатоходец" исполнил трюк во время штормового ветра на уровне 15 этажа. Экстремал использовал страховку. Несмотря на сильный ветер, он благополучно проделал путь до конца.