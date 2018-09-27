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Госдума в четверг на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, предлагающий отнести Волгоградскую область в другой часовой пояс — MSK+1.

Присутствующие на пленарном заседании депутаты поддержали принятие закона единогласно, пишет РИА Новости.

Одновременно с выборами президента РФ 18 марта в регионе прошел референдум о переводе времени на час вперед. Сейчас разницы во времени между Москвой и Волгоградом нет, в то время как расположенные к северу и югу Саратовская и Астраханская области живут по времени MSK+1. Явка на референдуме составила 66,38%. "Да" переходу региона в иной часовой пояс сказали 58,82% избирателей. Соответствующий законопроект областная дума внесла в Госдуму 27 апреля.

Сторонники перевода времени в Волгоградской области в основном жаловались на потерянный "световой час": в регионе светает рано, а вечером не хватает солнечного света. Член Общественной палаты России Светлана Казаченок, которая возглавляла группу за сохранение в Волгоградской области московского времени, заявила РИА Новости, что астрономическое время в регионе, напротив, совпадает с административным. Это, по ее словам, можно проверить по солнечным часам в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. По словам специалиста по проблемам сна, заведующего отделом физиологии Южного научного центра РАН Евгения Вербицкого, адаптационный период у жителей Волгоградской области после смены часового пояса не превысит одного месяца.