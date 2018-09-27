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Российское издание журнала Forbes опубликовало в четверг рейтинг крупнейших частных компаний. Об этом пишет "Интерфакс".

Рейтинг возглавила компания "Лукойл", выручившая 5,48 трлн рублей за 2017 год. Штат нефтегазовой компании состоит из 103,6 тыс. человек.

На второе место поднялись X5 Retail Group, владеющими сетями "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель", с годовой выручкой около 1,3 трлн рублей. В компании трудятся более 250 тыс. человек. В рейтинге 2017 года компания уступила "Магниту", в этом году выбывшего из топ-3 и занявшего четвертое место.

На третьем месте находится "Сургутнефтегаз" с выручкой более 1,1 трлн рублей за 2017 год. В компании заняты почти 114 тысяч человек. В прошлом году нефтегазовая компания была лишь четвертой.

В топ-10 также были включены "Магнит" (1,14 трлн рублей), "Татнефть" (681 млрд рублей), группа компаний "Мегаполис" (655,7 млрд рублей), Evraz (631 млрд рублей), "НЛМК" (587,1 млрд рублей), "Новатэк" (583 млрд рублей )и "Русал" (581 млрд рублей).

По данным Forbes, общая рублевая выручка 200 частных компаний за год увеличилась на 12%, до 36 трлн рублей. При этом инфляция в России по итогам 2017 года составила рекордно низкие 2,5%, а рубль существенно укрепился — средний курс за 2017 год был 58,3 рубля за доллар, а в 2016 году — 66,8 рубля. Самый большой рост (в среднем 42,8%) продемонстрировали угольные компании — цены во всем мире в 2017 году пошли вверх. На втором месте со средним ростом 30,7% оказались строители.

За основу оценки выручки приняты сведения, предоставленные компаниями. Используются также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК.