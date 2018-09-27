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Около 71% россиян, имеющих цифровые гаджеты, смотрят на экраны своих устройств, чтобы избежать живого общения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на итоги опроса "Лаборатории Касперского".

Боязнь излишней социализации приводит к тому, что около трети россиян стремятся получать некоторые услуги с помощью гаджетов, например, заказ такси или доставка еды. Половина россиян ежедневно использует смартфон только для того, чтобы занять свое время. 66% респондентов притворяются, что делают что-то важное на своем устройстве, если чувствуют себя неловко в определенной ситуации.

"С одной стороны, гаджет, как и интернет, — всего лишь инструмент, современные удобные средства связи и получения разных услуг. С другой стороны, все чаще мы наблюдаем, что люди могут общаться посредством гаджета, находясь в одной комнате или сидя за одним столиком в кафе. Личное общение — это труд, человека надо выслушать, понять, проявить эмпатию; со смартфоном этого не требуется, и, конечно, на умении качественно общаться это обязательно сказывается", — пояснила психолог Ольга Бочкова.

47% респондентов каждый день используют смартфоны как источники развлечения. И 30% респондентов беспокоятся, что не смогут развлечь себя, не имея цифрового устройства.