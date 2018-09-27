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Олимпийская чемпионка Игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) фигуристка из РФ Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе на предсезонном турнире в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка получила за прокат 79,93 балла и занимает первое место. На второй позиции находится бельгийка Луна Хендрикс (71,50 балла), а замыкает тройку лидеров японка Маи Михара (70,94). Произвольные прокаты фигуристки представят в пятницу, 28 сентября.

Агентство напоминает, что 16-летняя россиянка в текущем сезоне выступает с короткой программой под музыку из мюзикла "Призрак оперы". На турнире в Оберстдорфе она чисто исполнила каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, двойной аксель и тройной флип.

Отметим, что перед стартом сезона Международный союз конькобежцев (ISU) изменил судейскую систему в фигурном катании и "обнулил" все мировые рекорды, которые стали историческими. Агентство пишет, что исторический рекорд в данном виде программы также принадлежит Загитовой: он был установлен фигуристкой на Олимпиаде в Южной Корее (82,92).