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Российский лидер Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана Душанбе, где поучаствует в заседании Совета глав государств-участников СНГ и проведет ряд двусторонних встреч. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что днем ранее, 27 сентября, глава РФ находился с визитом в Баку. Свой рабочий визит в Таджикистан Путин начнет с участия в неформальном обеде, где у него может пройти ряд встреч с коллегами "на ногах". В частности, помощник главы государства Юрий Ушаков не исключал, что Путин может коротко переговорить с молдавским лидером Игорем Додоном.

В пятницу, 28 сентября, российский лидер будет участвовать в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в узком и расширенном составе, а также встретится с президентами Киргизии и Таджикистана - Соорнбаем Жээнбековым и Эмомали Рахмоном.