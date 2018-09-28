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Минфин РФ объявил о назначении на пост руководителя нового департамента контроля за внешними ограничениями Дмитрия Тимофеева, сообщила журналистам пресс-служба ведомства. Отдел был создан ведомством в июле 2018 года по распоряжению главы правительства РФ Дмитрия Медведева, напоминает ТАСС.

"Департамент, возглавляемый Дмитрием Тимофеевым, будет осуществлять межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России и российских компаний. Это позволит централизовать и создать инфраструктуру для оперативного реагирования на любые новые ограничительные меры", — говорится в сообщении.

По данным Минфина РФ, штатная численность департамента контроля за внешними ограничениями составит 35 человек, и его создание не увеличит общий размер штата министерства.

Тимофеев с 2016 года занимал должность заместителя директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина России. Ранее, с 1999 года, работал аналитиком в инвестиционных компаниях. С 2004 года по настоящее время является преподавателем НИУ Высшая школа экономики.