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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал расследование британских СМИ о том, что обвиняемый Соединенным Королевством в отравлении Скрипалей Руслан Боширов якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой. Об этом пишут "Известия".

Представитель Кремля отметил, что данное расследование — неформальное. "Мы не знаем, насколько оно соответствует правде", — добавил он, отметив, что Москва оперирует сказанным Петровым и Бошировым, а также информацией, озвученной президентом.

Песков добавил, что у него нет никаких данных о полковнике Чепиге, но пообещал проверить расследование британских СМИ.

"Не знаю, кто такой полковник Чепига, за что он был награжден, но проверю", — цитирует издание его слова.

Напомним, в среду, 26 сентября, проект Bellingcat совместно с изданием Insider выпустили расследование, согласно которому Боширов на самом деле является 39-летним Чепигой - сотрудником ГРУ. Он якобы получил звание Героя России в 2014 году, а также участвовал в войнах в Чечне и на Украине.