Фото: inform-ua.info
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал расследование британских СМИ о том, что обвиняемый Соединенным Королевством в отравлении Скрипалей Руслан Боширов якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой. Об этом пишут "Известия".
Представитель Кремля отметил, что данное расследование — неформальное. "Мы не знаем, насколько оно соответствует правде", — добавил он, отметив, что Москва оперирует сказанным Петровым и Бошировым, а также информацией, озвученной президентом.
Песков добавил, что у него нет никаких данных о полковнике Чепиге, но пообещал проверить расследование британских СМИ.
"Не знаю, кто такой полковник Чепига, за что он был награжден, но проверю", — цитирует издание его слова.
Напомним, в среду, 26 сентября, проект Bellingcat совместно с изданием Insider выпустили расследование, согласно которому Боширов на самом деле является 39-летним Чепигой - сотрудником ГРУ. Он якобы получил звание Героя России в 2014 году, а также участвовал в войнах в Чечне и на Украине.
Комментарии
Песков.... меня всегда удивляет его уровень компетентности
Выложили бы фотографию памятника, на котором имя Чепиги увековечено, и тему закрыли. Видел это фото.
Чем так бездарно комментировать - лучше помалкивать...
Пургу опять несет, какой бос такой и секретарь (ка).
Че ему говорят то он и вещает
"эта музыка будет вечной", идет системный вброс кого попало. Потом выясняется, что это ошибка. Есть отпечатки пальцев, явно у Боширов и Чепиуги они разные, потому что люди разные, у офицеров нет паспорта, по окончанию училища им выдают офицерское удостоверение. В конце-концов они не похожи, от слова совсем. Ждем следующую версию, кошкам веры нет абсолютно.
Уже одно - участвовал в войне на Украине - феерично , и даёт ответы на все вопросы .
12:29, слишком много букофф, тролль
28.09.2018 08:35
- гость -
Вы из аттестационной комиссии?