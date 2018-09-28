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Экс-спецназовец избил заблудившегося подростка с аутизмом в Казани

, ИА "Амител"
"Мы его учили, что люди - хорошие...", - рассказала мама подростка

Фото: кадр из видео

В Казани 43-летний мужчина избил 17-летнего подростка страдающего аутизмом после его просьбы о помощи, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Как пишет местная "Комсомольская правда", по словам матери школьника, у сына есть проблемы с речью. Чаще всего подросток ездит в школу с родителями, но в тот раз отправился сам, и вместо станции метро "Площадь Габдуллы Тукая" вышел на "Яшьлек". Растерявшись и заплакав он позвонил маме.

"Мы его учили, что люди — хорошие, что они всегда помогут, надо доверять", — рассказывает мама мальчика Ольга Сидорова.

Она попросила сына подойти к полицейскому или к людям, чтобы он выяснил, где находится.

Момент, как юноша в расстегнутой куртке говорит по телефону, попал на камеру наблюдения, установленную в магазине оптики. Через несколько секунд его начинает пинать мужчина. Видно, что прохожие оборачиваются, но в конфликт не вмешиваются. На помощь подростку пришли сотрудницы салона оптики. Когда мальчика завели внутри, избивший подростка мужчина остался наблюдать у витрины магазина, держа за руку своего маленького сына.

По словам Ольги Сидоровой, сын получил сложные переломы костей лица. Отец пострадавшего Александр говорит, что напавший извинений не принес.

"Он напал на нашего сына при своем ребенке, словно показывал свою доблесть. Кого победил? Подростка?" — сказал отец школьника Сидоров. 

Как отмечается в СМИ, напавший — "экс-сотрудник одного из спецподразделений силовых структур".

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

28.09.2018 08:49
- гость -

Кто-бы сомневался, печень по асфальту не размазал уже хорошо, про Немцова и речи нет...

0  0
28.09.2018 08:51
guest365

Ему показалось, что подросток против пенсионной реформы выступает.

0  0
28.09.2018 08:56
- гость -

Вот они нынешние силовики во всей красе

0  0
28.09.2018 08:58
- гость -

У спецназовца самого похоже заболевания, паранойя и шизофрения как минимум. Отправить его на принудительное лечение электрошоком лет на десять.

0  0
28.09.2018 09:21
- гость -

Этого экс-сотрудника видимо и уволили в связи с развившейся у него паранойей.

0  0
28.09.2018 09:29
- гость -

для таких наказание должно быть неотъемлемым в назидание их детям.

0  0
28.09.2018 09:30
- гость -

Такие дауны только в такие сферы деятельности и устраиваются на работу. Раз в кафе случай был дедушка стопочку другую накатил и прикимарил бармен ЧОПовцев вызвала, а у них мозгов кроме выкинуть как мешок картошки на улицу не хватает, "я им говорю вы хоть пульс пощупайте прежде чем выкидывать мож дед того... - мы не умеем- вы умеете пощупайте"

0  0
28.09.2018 09:31
- гость -

А те космонавты которые тащат по асфальту стариков и детей они по Вашему исполняют свой долг, без фанатизма и паранойи?!

0  0
28.09.2018 09:33
- гость -

За такие заголовки СМИ закрывать нужно.

0  0
28.09.2018 09:43
- гость -

На чёрную зону утырка , пусть там крутость показывает.

0  0
28.09.2018 09:43
- гость -

А чем спеназовцу пацан то аутичный не понравился??? Просто так???

0  0
28.09.2018 09:46
- гость -

28.09.2018 09:33 Вы, наверное, и сами из полиции. Ну, согласен, слово "избил" в заголовке не нужно... это еще доказать необходимо. Не факт, что избивал... возможно он огромную осу ногой отгонял от подростка, а кажется, что пинает. И не факт, что мужчина избил подростка, а не наоборот. Мы же не видим, что на скрытой части на видео... может инвалид накинулся на мужчину и начал его мутузить. От больных людей можно много ожидать.

0  0
28.09.2018 09:47
Шторм

Да ни какой он не спецназовец!!! Это просто упырь!

И не нужно говорить что в спецназе одни уроды! Спецназ как раз и отсеивает таких!

0  0
28.09.2018 09:55
- гость -

Шторм вы честь мундира отстоять, тоесть отбелить решили ?
Похвальное желание, конечно не все, но много стало таких.

0  0
28.09.2018 10:14
- гость -


28.09.2018 09:47
Шторм
Поверьте, в "органах" нет психически здоровых.

0  0
28.09.2018 11:15
что тут непонятного?

просто тупой бугай принял аутиста за торчка-наркомана и решил преподать урок в том числе и своему дитю. не оправдываю мента, но это просто профессиональная тупость от алкоголя.

0  0
28.09.2018 12:43
- гость -

Его будут наказывать

0  0
28.09.2018 13:38
- гость -

Посмотрите внимательно первые секунды ролика...Видно что пацан откуда то прибежал. Это первый вопрос.Второй вопрос : вот просто так взрослый трезвый мужик с ребенком подходит и СРАЗУ начинает бить незнакомого подростка? И сразу у подростка модное нынче заболевание аутизм? Вот мне кажется, что подросток болеет более распространенным у нынешней молодежи заболеванием. "Борзость и безнаказанность". А как прилетело сразу к маме побежал. Видно где то "подросток" переборзел.

0  0
28.09.2018 14:03
- гость -

Похоже, что они шли по тратуару, а пацан не прибежал, а просто щемится, не исключено что он дома и своего так же воспитывает. Видно, что странный подросток неестественно двигается, машет руками и резко поворачивает в сторону и тут:
либо он запинается об мелкого;
либо пытался у него что спросить.

0  0
28.09.2018 14:38
- гость -

28.09.2018 13:38
- гость -
вы хоть раз аутиста видели?
мне не повезло, я видела . у меня племянник болен этим " модным заболеванием".
не дай бог Вам познакомиться с этой модой. это страшно.
по движениям вижу сходство с племянником....

0  0
28.09.2018 15:29
- гость -

а где были настоящие мужики? повывелись? нормальный боксер свернул бы челюсть этому чудиле с одного тычка, видя, как он избивает ребенка. ну или газом-шокером-травматом урезонить даже девушка смогла бы.

0  0
28.09.2018 16:29
- гость -

Кто-бы сомневался, печень по асфальту не размазал уже хорошо, про Немцова и речи нет...

что этот зкс спецназовец что немцов оба отморозка

0  0
28.09.2018 16:53
Гостья

Я в шоке! что могло произойти за 2-3 секунды такого, чтобы так начать избивать ребенка?!

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