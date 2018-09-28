В Казани 43-летний мужчина избил 17-летнего подростка страдающего аутизмом после его просьбы о помощи, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Как пишет местная "Комсомольская правда", по словам матери школьника, у сына есть проблемы с речью. Чаще всего подросток ездит в школу с родителями, но в тот раз отправился сам, и вместо станции метро "Площадь Габдуллы Тукая" вышел на "Яшьлек". Растерявшись и заплакав он позвонил маме.

"Мы его учили, что люди — хорошие, что они всегда помогут, надо доверять", — рассказывает мама мальчика Ольга Сидорова.

Она попросила сына подойти к полицейскому или к людям, чтобы он выяснил, где находится.

Момент, как юноша в расстегнутой куртке говорит по телефону, попал на камеру наблюдения, установленную в магазине оптики. Через несколько секунд его начинает пинать мужчина. Видно, что прохожие оборачиваются, но в конфликт не вмешиваются. На помощь подростку пришли сотрудницы салона оптики. Когда мальчика завели внутри, избивший подростка мужчина остался наблюдать у витрины магазина, держа за руку своего маленького сына.

По словам Ольги Сидоровой, сын получил сложные переломы костей лица. Отец пострадавшего Александр говорит, что напавший извинений не принес.

"Он напал на нашего сына при своем ребенке, словно показывал свою доблесть. Кого победил? Подростка?" — сказал отец школьника Сидоров.

Как отмечается в СМИ, напавший — "экс-сотрудник одного из спецподразделений силовых структур".