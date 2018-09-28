Задержан подозреваемый в избиении подростка с аутизмом в Казани

Задержан мужчина, который в Казани избил 17-летнего подростка, страдающего аутизмом, говорится в сообщении МВД Татарстана.
По информации МВД, заявление об избиении подростка поступило в казанскую полицию 19 сентября. Виновник скрылся с места преступления.
В данный момент задержанный мужчина находится в СИЗО.
"С ним проводятся следственные действия с целью установления мотивов нападения. В ближайшее время злоумышленнику будет избрана мера пресечения", — сообщили в МВД.
Полиция возбудила в отношении 43-летнего местного жителя уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда средней степени здоровью.
Как сообщается в СМИ, задержанным оказался "экс-сотрудник одного из спецподразделений силовых структур".
Как рассказала местной "Комсомольской правде" мать молодого человека, подросток возвращался домой на метро. Мальчик ошибся остановкой и решил попросить помощи у мужчины. Женщина выехала к сыну, но на ее следующий звонок ответили работники магазина оптики, которые сообщили ей, что подростка избили. Сотрудники магазина вызвали скорую. Видеокамеры салона зафиксировали избиение.
Комментарии
Да, здоровый дядя свою злобу на больном ребёнке решил выместить. Видно сразу по характеру полицай, хоть и бывший.
Очевидно им осознанно деформируют сознание - если человек необычный, значит в автозак его или ногой в челюсть - опричнина современная...
Последнее время в СМИ участилось нагнетание негатива по отношению к сотрудникам МВД - к чему это? Грядет очередное переименование?
долбаный кирибеевич. ну, ничо, на каждого свой "Калашников" найдется.
Последнее время в СМИ участилось нагнетание негатива по отношению к сотрудникам МВД - к чему это? Грядет очередное переименование?
Вот это вы не будьте олигофренами и учитывайте что он повидал за 43 года.
Только дурак ( в данном случае страдающий аутизмом) будет размахивать руками перед хорошо тренированной овчаркой.
Ну не убил же, значит может себя контролировать.
Если не можете отличить служебную овчарку от пуделя, туда вам и дорога.
В силовых структурах зачастую работают люди недалекие, и со склонностью к насилию.
10:46
- гость -
Вот это вы не будьте олигофренами и учитывайте что он повидал за 43 года.
И что же он повидал?
28.09.2018 10:46
- гость -
Ну тогда у него на лбу должна быть татуировка типа "я дурак и у меня справка есть", чтобы можно было отличить того, кого надо обходить десятой дорогой.
Держите своих недоумков при себе.
И если он у вас "богом обиженный", то это значит вы "богом прокляты".
11:40 о, да у нас тут черепомер завелся!
28.09.2018 10:19
Гость из Будущего
28.09.2018 10:23
Гость из Будущего
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По какой надобности спрашиваете? Вы же из будущего, сами должны знать
28.09.2018 11:40
- гость -
фуражка не жмет?
28.09.2018 11:56
- гость -
11:40 о, да у нас тут черепомер завелся!
А вы думали заповедник "священных дураков" будет существовать вечно?
А то что советский союз закончился крупой по талонам вам ни о чем не говорит?
Зря. Все возвращается на круги своя.
И либо измерение того что в черепе, либо измерение самого черепа.
СССР это первый этап.
На сей раз Страна Дураков сократится до размеров Московского княжества.
28.09.2018 13:06
- гость -
Что спровоцировало "машину обученную убивать" я не знаю.
Но если бы она действительно слетела с катуше, калека был бы мертв.
28.09.2018 11:56
- гость -
11:40 о, да у нас тут черепомер завелся!
Нет. Я нет.
А вот если сюда китайцы нагрянут, то измерения черепов не избежать.
Но не волнуйтесь! Это коснется только представителей монголоидной расы.
фу.... какие вы циничные...
вы понимаете , что пострадал РЕБЕНОК!!!
не просто ребенок, а инвалид!!!!
а вы глумитесь
фу, уроды
интересно, чем этот великовозрастный жлоб объяснит свою выходку
Идея измерения черепов во первых не нова, во вторых вполне реальна.
Экономическая ситуация в Китае ухудшается (в силу разных причин) да еще и в течении 2х лет прогнозируется мировой экономический кризис.
Ну и что делать новоиспеченному императору? Вы поставьте себя на его место.
а где были настоящие мужики? повывелись? нормальный боксер свернул бы челюсть этому чудиле с одного тычка, видя, как он избивает ребенка. ну или газом-шокером-травматом урезонить даже девушка смогла бы.