Задержан подозреваемый в избиении подростка с аутизмом в Казани

Задержан мужчина, который в Казани избил 17-летнего подростка, страдающего аутизмом, говорится в сообщении МВД Татарстана.

По информации МВД, заявление об избиении подростка поступило в казанскую полицию 19 сентября. Виновник скрылся с места преступления.

В данный момент задержанный мужчина находится в СИЗО.

"С ним проводятся следственные действия с целью установления мотивов нападения. В ближайшее время злоумышленнику будет избрана мера пресечения", — сообщили в МВД.

Полиция возбудила в отношении 43-летнего местного жителя уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда средней степени здоровью.

Как сообщается в СМИ, задержанным оказался "экс-сотрудник одного из спецподразделений силовых структур".

Как рассказала местной "Комсомольской правде" мать молодого человека, подросток возвращался домой на метро. Мальчик ошибся остановкой и решил попросить помощи у мужчины. Женщина выехала к сыну, но на ее следующий звонок ответили работники магазина оптики, которые сообщили ей, что подростка избили. Сотрудники магазина вызвали скорую. Видеокамеры салона зафиксировали избиение.