Совфед рассмотрит пенсионную реформу 3 октября

Совет Федерации рассмотрит пакет законопроектов о пенсионной реформе 3 октября, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу комитета по соцполитике Валерия Рязанского.
В четверг, 27 сентября, Госдума в третьем чтении приняла закон об изменениях пенсионного законодательства.
2 октября состоится заседание комитета по социальной политике, на котором изменения в пенсионную систему представит лично глава Минтруда Максим Топилин.
Кроме того, поправки будут обсуждать в комитетах-соисполнителях по бюджету и по законодательству.
Рязанский предположил, что сенаторы поддержат пенсионные изменения. По его словам, по сравнению с первоначальным вариантом поправки были смягчены, инициатором такого смягчения выступил президент Владимир Путин.
Согласно принятым поправкам, изменения пенсионной системы начнутся уже в 2019 году, но будут поэтапным и плавным. Женщины будут выходить на пенсию с 60 лет, мужчины с 65 лет.
Комментарии
...изменения пенсионной системы начнутся уже в 2019 году, но будут поэтапным и плавным
плавно это по 2 месяца в год как в германии а не по году в год как в случае с путинской пенсионной реформой в рф
9.09 да не все так хорошо в вашей германии
Теперича там наш Богданыч он наш советский коммунист - не проголосует за беззаконие?!
мне кажется, или у топилина проблемы: то ли с алкоголем, то ли с головой?