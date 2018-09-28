Совфед рассмотрит пенсионную реформу 3 октября

Совет Федерации рассмотрит пакет законопроектов о пенсионной реформе 3 октября, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу комитета по соцполитике Валерия Рязанского.

В четверг, 27 сентября, Госдума в третьем чтении приняла закон об изменениях пенсионного законодательства.

2 октября состоится заседание комитета по социальной политике, на котором изменения в пенсионную систему представит лично глава Минтруда Максим Топилин.

Кроме того, поправки будут обсуждать в комитетах-соисполнителях по бюджету и по законодательству.

Рязанский предположил, что сенаторы поддержат пенсионные изменения. По его словам, по сравнению с первоначальным вариантом поправки были смягчены, инициатором такого смягчения выступил президент Владимир Путин.

Согласно принятым поправкам, изменения пенсионной системы начнутся уже в 2019 году, но будут поэтапным и плавным. Женщины будут выходить на пенсию с 60 лет, мужчины с 65 лет.