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Валуев ответил пенсионерке: "Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым"

, ИА "Амител"
В 2017 году, судя по декларации, депутат Валуев заработал 10,8 млн рублей

Фото: itd0.mycdn.me

Депутат Госдумы Николай Валуев в ответ на слова пенсионерки из Кемеровской области о бедности в России рассказал про дешевых людей, пишет "Царьград".

Отмечается, что беседа депутата с пенсионеркой состоялась во время онлайн-общения на сайте "Интерскол". Жительница города Ленинск-Кузнецкий Алевтина Макарова написала в чате, что ей "неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России".

Валуев заявил, что рассуждать на эту тему можно бесконечно. После он процитировал советского кинорежиссера и писателя Василия Шукшина: "Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым".

Также он попросил пенсионерку не принимать сказанное на свой счет, поскольку эта фраза была рассуждением.

Ранее Валуев ответил жителю Ростовской области на вопрос, как можно инвалиду прожить на 8488 рублей в месяц. В 2017 году, судя по декларации, депутат заработал 10,8 млн рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

28.09.2018 10:10
- гость -

Этих надо судить и не допускать до власти - никогда! Преступную партию как КПСС запретить...

0  0
28.09.2018 10:13
Злобная бабка

Стыдно быть депутатом, которые получают 450 000 рублей в месяц, в то время как пенсия заслуженного учителя составляет 9000 рублей.

0  0
28.09.2018 10:14
- гость -

Вот он богатый, а дешевый. Это намного стыднее.

0  0
28.09.2018 10:16
Filin

И что на Валуева напали? Не ворует, своими кулаками зарабатывает, не он реформу придумал.

0  0
28.09.2018 10:23
месный

28.09.2018 10:16
Filin

а что он тогда среди дешовых делает?

0  0
28.09.2018 10:23
- гость -

Зачем Валуев в госдуме?

0  0
28.09.2018 10:27
- гость -

что взять с каменной башки???

0  0
28.09.2018 10:33
Злобная бабка

И что на Валуева напали? Не ворует, своими кулаками зарабатывает, не он реформу придумал.
-------------------------
А он высказывал свое мнение, что он против реформы? Нет. А проголосовало за реформу большинство.
А мог бы прижать их по одиночке в кулуарах и дать понюхать кулак

0  0
28.09.2018 10:46
Стрэк

Не могу избавиться от ощущения, что Силуанов и Валуев один человек. То ли Силуанова подкачивают, то ли Валуева подспускают.

0  0
28.09.2018 10:53
- гость -

Как спортсмена вообще не знаю. На внешность Валуева глядя, подумаешь, что у него не все дома. Но он очень умный и грамотный, а поэтому очень жаль, что он марается в говне власти. Коля будь честен сам с собой пока не поздно.Или я что-то недопонимаю

0  0
28.09.2018 10:55
- гость -

28.09.2018 10:23
месный

Спросите еще, не стыдно ли ему.

0  0
28.09.2018 10:59
Гость

Депутаты уже не слуги народа, а прислужники кремлёвских менеджеров. И сполна отрабатывают свою шестизначную пайку перед ними. А над простым народом уже откровенно издеваются.

0  0
28.09.2018 11:00
- гость -

Преступно Родину продавать

0  0
28.09.2018 11:12
ЕП

Как же они все ЗАЖРАЛИСЬ!

0  0
28.09.2018 11:16
- гость -

Преступно прикрываться блюстителями интересов народных, сидя у народа на шее и набросив на эту шею удавку. Все время ущемлять народ во всем и не отказывать себе любимым ни в чем....

0  0
28.09.2018 11:17
- гость -

2222

0  0
28.09.2018 11:18
- гость -

не понял что криминального в моем посте, что он блокируется, мож кто подскажет?

0  0
28.09.2018 11:32
- гость -

эту фразу сказал раньше Шукшин В.

0  0
28.09.2018 11:39
- гость -

Рубль во всяком случае пока продолжает укрепляться, но здесь ему активно помогают цены на нефть, которые, кажется, решили отправиться буквально в небо.


Цена за баррель смеси Brent пытается пробить отметку $82, что, по мнению некоторых технических аналитиков, откроет дорогу к новым высотам, возможно, даже к $100.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/107626?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
БЕНЗИН почему не дешевеет, почему все МОЛЧАТ?

0  0
28.09.2018 11:45
Гость

Позор быть богатым и дешёвым, ещё и при власти

0  0
28.09.2018 11:55
- гость -

28.09.2018 11:32
- гость -
эту фразу сказал раньше Шукшин В.

Да ты чо!!!, ты прям кэп очевидность.

0  0
28.09.2018 11:56
Бабуля

Что вы так реагируете?Нужно же что то им писать..А ничего умного не получается,да и что может получиться,когда весь народ против..

0  0
28.09.2018 11:57
Елена Валентиновна

человек без совести и чести! такое сказать пенсионерке, а может она на свои копейки сделала больше чем он для страны. богатые люди имеют свои миллионы благодаря таким бедным, которых обобрали.

0  0
28.09.2018 12:00
- гость -

Хорошо бы знать за кого голосовала пенсионерка последние 18 лет.

0  0
28.09.2018 12:06
олег

Валуева ведь сами выбрали в госдуму. Горилла у власти-это круто

0  0
28.09.2018 12:12
Елена

Зажрался люди для него пустышки так и разговаривает

0  0
28.09.2018 12:14
Вячеслав

Кусок неприятной субстанции, а не человек, этот валуев, холоп кремлёвский.

0  0
28.09.2018 12:15
- гость -

Валуев все правильно сказал.

0  0
28.09.2018 12:19
Борат

Смотри ж ты, чего-то ещё и говорит. Научился маленько.

0  0
28.09.2018 12:31
- гость -

0  0
28.09.2018 12:32
- гость -

Хорошо говорить так Валуеву.... Он просто попал в струю... А бедной пенсионерке ,честно работавшей всю жизнь, теперь действительно не на что жить...

0  0
28.09.2018 12:40
- гость -

а что вы еще ожидаете от боксера? хоть не как кличко и то ладно.

0  0
28.09.2018 12:57
s

Как хорошо быть депутатом, лучше работы я вам, сеньоры, не назову!

0  0
28.09.2018 13:24
Гость

Кроме бедности есть еще крайняя нищета с доходом на одного человека в семье ниже прожиточного минимума и нищета: между крайней нищетой и бедностью.

0  0
28.09.2018 13:39
Гость

Мы не бедные, мы ограбленные такими вот нищими духом тварями.

0  0
28.09.2018 13:58
Павсекакий

Бедным быть не стыдно. Стыдно быть членом партии жуликов и воров, обирающих народ.

0  0
28.09.2018 14:59
макс

глупец

0  0
28.09.2018 15:19
- гость -

валуй просто цитату Конфуция переврал/забыл
„ Стыдно быть богатым в бедной стране, и стыдно быть бедным в богатой стране".
или:
«Когда в стране справедливость, стыдно быть бедным и ничтожным; когда справедливости нет, стыдно быть богатым и знатным.»
Конфуций цитаты, афоризмы, высказывания

Конфуций (по-китайски Кун-цзы) ( 551 — 479 гг. до н.э.) – великий мыслитель и философ Китая. Уже в возрасте немногим более 20 лет он прославился как первый профессиональный педагог Поднебесной. Его учение оказало глубокое влияние на цивилизацию Китая и Восточной Азии, став основой философской системы, известной как конфуцианство.

0  0
28.09.2018 15:55
- гость -

Про Николя валуева можно сказать то что он в последнем своем матче по боксу словил много ударов в голову.

0  0
28.09.2018 16:18
aleks4ndrovyu_yandex

Динозавр есть динозавр
,,Ну сумасшедший, что возьмёшь.
В,С,Высоцкий ,,Письмо из сумасшедшего дома,,.

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