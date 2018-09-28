Депутат Госдумы Николай Валуев в ответ на слова пенсионерки из Кемеровской области о бедности в России рассказал про дешевых людей, пишет "Царьград".

Отмечается, что беседа депутата с пенсионеркой состоялась во время онлайн-общения на сайте "Интерскол". Жительница города Ленинск-Кузнецкий Алевтина Макарова написала в чате, что ей "неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России".

Валуев заявил, что рассуждать на эту тему можно бесконечно. После он процитировал советского кинорежиссера и писателя Василия Шукшина: "Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым".

Также он попросил пенсионерку не принимать сказанное на свой счет, поскольку эта фраза была рассуждением.

Ранее Валуев ответил жителю Ростовской области на вопрос, как можно инвалиду прожить на 8488 рублей в месяц. В 2017 году, судя по декларации, депутат заработал 10,8 млн рублей.