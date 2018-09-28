Депутат Госдумы Николай Валуев в ответ на слова пенсионерки из Кемеровской области о бедности в России рассказал про дешевых людей, пишет "Царьград".
Отмечается, что беседа депутата с пенсионеркой состоялась во время онлайн-общения на сайте "Интерскол". Жительница города Ленинск-Кузнецкий Алевтина Макарова написала в чате, что ей "неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России".
Валуев заявил, что рассуждать на эту тему можно бесконечно. После он процитировал советского кинорежиссера и писателя Василия Шукшина: "Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым".
Также он попросил пенсионерку не принимать сказанное на свой счет, поскольку эта фраза была рассуждением.
Ранее Валуев ответил жителю Ростовской области на вопрос, как можно инвалиду прожить на 8488 рублей в месяц. В 2017 году, судя по декларации, депутат заработал 10,8 млн рублей.
Комментарии
Этих надо судить и не допускать до власти - никогда! Преступную партию как КПСС запретить...
Стыдно быть депутатом, которые получают 450 000 рублей в месяц, в то время как пенсия заслуженного учителя составляет 9000 рублей.
Вот он богатый, а дешевый. Это намного стыднее.
И что на Валуева напали? Не ворует, своими кулаками зарабатывает, не он реформу придумал.
28.09.2018 10:16
Filin
а что он тогда среди дешовых делает?
Зачем Валуев в госдуме?
что взять с каменной башки???
И что на Валуева напали? Не ворует, своими кулаками зарабатывает, не он реформу придумал.
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А он высказывал свое мнение, что он против реформы? Нет. А проголосовало за реформу большинство.
А мог бы прижать их по одиночке в кулуарах и дать понюхать кулак
Не могу избавиться от ощущения, что Силуанов и Валуев один человек. То ли Силуанова подкачивают, то ли Валуева подспускают.
Как спортсмена вообще не знаю. На внешность Валуева глядя, подумаешь, что у него не все дома. Но он очень умный и грамотный, а поэтому очень жаль, что он марается в говне власти. Коля будь честен сам с собой пока не поздно.Или я что-то недопонимаю
28.09.2018 10:23
месный
Спросите еще, не стыдно ли ему.
Депутаты уже не слуги народа, а прислужники кремлёвских менеджеров. И сполна отрабатывают свою шестизначную пайку перед ними. А над простым народом уже откровенно издеваются.
Преступно Родину продавать
Как же они все ЗАЖРАЛИСЬ!
Преступно прикрываться блюстителями интересов народных, сидя у народа на шее и набросив на эту шею удавку. Все время ущемлять народ во всем и не отказывать себе любимым ни в чем....
2222
не понял что криминального в моем посте, что он блокируется, мож кто подскажет?
эту фразу сказал раньше Шукшин В.
Рубль во всяком случае пока продолжает укрепляться, но здесь ему активно помогают цены на нефть, которые, кажется, решили отправиться буквально в небо.
Цена за баррель смеси Brent пытается пробить отметку $82, что, по мнению некоторых технических аналитиков, откроет дорогу к новым высотам, возможно, даже к $100.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/107626?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
БЕНЗИН почему не дешевеет, почему все МОЛЧАТ?
Позор быть богатым и дешёвым, ещё и при власти
28.09.2018 11:32
- гость -
эту фразу сказал раньше Шукшин В.
Да ты чо!!!, ты прям кэп очевидность.
Что вы так реагируете?Нужно же что то им писать..А ничего умного не получается,да и что может получиться,когда весь народ против..
человек без совести и чести! такое сказать пенсионерке, а может она на свои копейки сделала больше чем он для страны. богатые люди имеют свои миллионы благодаря таким бедным, которых обобрали.
Хорошо бы знать за кого голосовала пенсионерка последние 18 лет.
Валуева ведь сами выбрали в госдуму. Горилла у власти-это круто
Зажрался люди для него пустышки так и разговаривает
Кусок неприятной субстанции, а не человек, этот валуев, холоп кремлёвский.
Валуев все правильно сказал.
Смотри ж ты, чего-то ещё и говорит. Научился маленько.
Хорошо говорить так Валуеву.... Он просто попал в струю... А бедной пенсионерке ,честно работавшей всю жизнь, теперь действительно не на что жить...
а что вы еще ожидаете от боксера? хоть не как кличко и то ладно.
Как хорошо быть депутатом, лучше работы я вам, сеньоры, не назову!
Кроме бедности есть еще крайняя нищета с доходом на одного человека в семье ниже прожиточного минимума и нищета: между крайней нищетой и бедностью.
Мы не бедные, мы ограбленные такими вот нищими духом тварями.
Бедным быть не стыдно. Стыдно быть членом партии жуликов и воров, обирающих народ.
глупец
валуй просто цитату Конфуция переврал/забыл
„ Стыдно быть богатым в бедной стране, и стыдно быть бедным в богатой стране".
или:
«Когда в стране справедливость, стыдно быть бедным и ничтожным; когда справедливости нет, стыдно быть богатым и знатным.»
Конфуций цитаты, афоризмы, высказывания
Конфуций (по-китайски Кун-цзы) ( 551 — 479 гг. до н.э.) – великий мыслитель и философ Китая. Уже в возрасте немногим более 20 лет он прославился как первый профессиональный педагог Поднебесной. Его учение оказало глубокое влияние на цивилизацию Китая и Восточной Азии, став основой философской системы, известной как конфуцианство.
Про Николя валуева можно сказать то что он в последнем своем матче по боксу словил много ударов в голову.
Динозавр есть динозавр
,,Ну сумасшедший, что возьмёшь.
В,С,Высоцкий ,,Письмо из сумасшедшего дома,,.