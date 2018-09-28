Фото: livejournal.com

Жителей Барнаула в субботу, 29 сентября, приглашают на традиционные осенние продовольственные ярмарки, где горожане смогут приобрести продукты по сниженной цене.

Всего в городе в этот день с 10:00 до 14:00 будет работать восемь ярмарочных площадок по следующим адресам:

Индустриальный район — микрорайон Новосилдикатный, улица Новосибирская, 16в; село Власиха — улица Сосновая, 1;

Ленинский район — поселок Научный городок;

Октябрьский район — проспект Ленина, 152; улица Титова, 9;

Центральный район — проспект Красноармейский, 36; село.Лебяжье – улица Центральная, 65а; микрорайон Затон — улица Водников, 11.

Здесь горожане смогут приобрести по сниженным ценам: яйца, мясо птицы, свинину и говядину, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия и другие продовольственные товары.

Телефон для справок: (3852) 37-04-64 (администрация города).