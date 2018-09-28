В Солтонском районе Алтайского края бобр оставил почти 1,5 тысячи человек без элетроэнергии, сообщает "Катунь 24".
Животное уронило дерево на ЛЭП в 10 киловольт. В результате без света остались 1,5 тысячи человек. На восстановление потребовалось 2 часа.
"Животным правила электробезопасности объяснить невозможно. Поэтому иногда происходят такие случаи. Несколько лет назад, например, бобры просто атаковали линии электропередачи, питающие поселок Бобровка. Видимо, чувствовали себя там настоящими хозяевами", — говорится в сообщении "Алтайэнерго".
Комментарии
Вот же мерзкие твари. Но, говорят, мясо у них вкусное, в особенности хвост. И шкура на шубы и шапки хорошо идёт...
"Ранее бобры атаковали линии электропередачи, питающие поселок Бобровка"
символично
Видать достали браконьеры.
экономят\воруют патамушта! столбы смолить надо - ту часть, что вкапывается в землю, или креозотом для шпал пропитывать. бобры такое не едят.
11:01
- гость -
Видать достали браконьеры.
Эту бобриную погань душить надо. Эти твари делают речушки безжизненными, в их запрудах вода мёртвая.
Не бобёр, а бобр. Бобер - это мех.
28.09.2018 11:24
- гость -
экономят\воруют патамушта! столбы смолить надо - ту часть, что вкапывается в землю, или креозотом для шпал пропитывать. бобры такое не едят.
Жертва ЕГЭ не? Черным по белому же написано, что животное повалило дерево на линию 10 кВ. Как следствие - скорее всего обрыв проводов. Причем тут столбы - не понятно, тем более, что это не столбы, а опоры. Лишь бы что-то ляпнуть.
Из читаемого ранее: где поселяются и размножаются бобры, там образуются болота - валят лес, делают плотины и болота образуются.
Бобровка наша!
И Бобруйск!