В Солтонском районе Алтайского края бобр оставил почти 1,5 тысячи человек без элетроэнергии, сообщает "Катунь 24".

Животное уронило дерево на ЛЭП в 10 киловольт. В результате без света остались 1,5 тысячи человек. На восстановление потребовалось 2 часа.

"Животным правила электробезопасности объяснить невозможно. Поэтому иногда происходят такие случаи. Несколько лет назад, например, бобры просто атаковали линии электропередачи, питающие поселок Бобровка. Видимо, чувствовали себя там настоящими хозяевами", — говорится в сообщении "Алтайэнерго".