Фото: ТНТ

Сразу пять жителей Барнаула выступят на кастинге шоу "Танцы", который пройдет в Новосибирске. Посмотреть на ребят можно будет в субботу, 29 сентября.

Столицу Алтайского края представят один дуэт и три сольных танцовщика – Влад Егоров, Андрей Корячкин (MIKE AAREN), Фаина Rebel, Рената Хажмульдинова и Антон Маликов. Они покажут четыре номера. Большинство ребят давно занимаются хореографией и поэтому уверены в своих силах.

Так Фаина Rebel — фотограф, видеооператор и хореограф. В этом году девушка участвует в кастинге шоу "Танцы" впервые. Она выступит в стиле Popping. Она самоучка и начала танцевать в 18 лет, как только поступила в институт культуры. А вот студент технического университета, 21-летний Влад Егоров выступит в стиле Freestyle. Он занимался профессионально несколько лет.

Кроме того, жители города смогут увидеть выступление своих земляков Андрея Корячкина, Антона Маликова и танцовщицы Ренаты Хажмульдиново. Начало в 21.00.