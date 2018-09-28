Иллюстрации: vk.com/barneos22, yandex.ru/maps
Жители Барнаула сообщают о транспортном заторе, который образовался утром в пятницу, 28 сентября на улице Власихинской.
"На Власихинском кольце жуткая пробка в сторону объездной. Даже на параллельных хитрых дорогах пробка. Стоим", — сообщается в паблике barnaul 22.
Горожанам настоятельно рекомендуют искать пути объезда.
Комментарии
Власихинскую надо расширять. В районе остановки всего 2 полосы, в которые надо как то втиснуться из 3-х. А по кольцу вообще в 6 рядов передвигаются и как потом эти 6 должны без пробки впихнуться в эти 2?
пока какие-то слабоумные там не нарисовали разметку на 2 полосы, там ехали в 3, пробки были меньше