Экс-главреда радио "Милицейская волна" арестовали по делу о хищении

Бывшего главного редактора радиостанции "Милицейская волна" Андрея Кулакова арестовали по делу о мошенничестве с ущербом в 23,5 миллиона рублей, пишет "Коммерсант".

"Милицейская волна" — ведомственная радиостанция МВД. Она вещает в 101 городе России. Ее работу ранее курировал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

В данный момент Кулаков находится в СИЗО "Медведь". Уголовное дело завели по результатам внутренней проверки. По версии следствия, Кулаков ввел МВД в заблуждение и добился "необоснованного снижения" тарифов на размещение рекламы. Это привело к потере не менее 23,5 миллиона рублей.

Следователи полагают, что недополученные деньги могли быть похищены. Кроме Кулакова фигурантами дела стали бухгалтер и еще один человек. Они не арестованы.

Кулаков был арестован не сразу: судья первоначально продлила его задержание, чтобы следствие могло обосновать требование об аресте Кулакова — офицера, награжденного орденом Мужества и получившего ранения во время второй чеченской кампании.

Основанием для ареста экс-главреда, по версии следствия, стали "навыки оперативной работы" и наличие недвижимости у родственников в Германии.

То, что задержание Кулакова произошло не дома, а по адресу его бывшей жены, в правоохранительных органах сочли попыткой скрыться.

Сам мужчина причастность к преступлениям отрицает. Снижение цен на рекламу он назвал вынужденным шагом, необходимым для привлечения рекламодателей после кризиса 2014 года. По его словам, уголовное преследование связано с его конфликтом с коллегой.