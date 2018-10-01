Закон суров: до 8 лет лишения свободы за нелегальное потребление газа

Вступили в силу изменения в Уголовном кодексе РФ, значительно ужесточающие ответственность за самовольное подключение к газопроводам. Теперь за несанкционированное потребление газа виновному грозит до восьми лет лишения свободы, если противоправные действия приведут к гибели людей или аварии.

Изменения касаются лиц, ранее подвергавшихся административному наказанию по статье 7.19 КоАП РФ за незаконную врезку в газопровод. Теперь рецидивисту за повторное несанкционированное подключение грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Также предусмотрены: ограничение свободы или принудительные работы на срок до 2 лет, исправительные работы на срок до 1 года, обязательные работы на срок до 360 часов. Если нелегальное подключение повлечёт смерть человека или иные тяжкие последствия, виновнику грозят принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет.

При этом, за первичное несанкционированное подключение к газопроводам законодательством по-прежнему предусмотрена административная ответственность с наказанием в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей. Также изменения законодательства не коснулись п. "б" ч. 3. 158 статьи Уголовного кодекса РФ, согласно которой кража из газопровода по-прежнему наказывается штрафом от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 6 месяцев.

За весь прошлый год 20 жителей Алтайского края были привлечены к ответственности по статье 7.19 КоАП РФ. В текущем году из 16 выявленных случаев нелегального пользования газом 15 человек понесли административное наказание, одного жителя р.п. Тальменка за кражу из газопровода суд приговорил к лишению свободы на год условно.

"Кроме прямой угрозы жизни, административного либо уголовного наказания и возмещения расходов по ликвидации несанкционированного подключения, нарушитель полностью оплачивает незаконно потреблённый газ, исходя из мощности оборудования за 3 месяца его круглосуточной работы. Если мощность оборудования определить невозможно, то нарушителю придется заплатить в 10 раз больше норматива, — прокомментировали в "ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" филиал в Алтайском крае".