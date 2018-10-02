Отель Domina Novosibirsk

Совсем скоро у школьников наступят осенние каникулы, к которым в этом году добавится дополнительный выходной, ведь в эти даты Россия празднует День народного единства. А значит, есть отличный повод провести время с семьей и устроить себе маленький отпуск, не уезжая далеко от дома.

Предлагаем вашему вниманию список главных достопримечательностей Новосибирска, которые стоит посетить во время своего визита в сердце Сибири.

Активный отдых, который понравится как детям, так и их родителям, ждет посетителей аквапарка "Аквамир" — самого большого в России. Вы найдете в нем четыре горки высотой с 7-этажный дом и детскую зону, а волновой бассейн погрузит вас в атмосферу тропического отдыха в самом центре Сибири. После подвижных развлечений на горках отправляйтесь в термы: вас ждут хамам, соляная, финская или травяная сауна, а также русская баня.

Завершите насыщенный день в уютном номере отеля Domina Novosibirsk, чтобы выспаться и набраться сил перед предстоящими трудовыми буднями.

Стоимость: от 7 300 рублей на двоих взрослых

Посетите крупнейший в России Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило. Прогулка, которая будет увлекательной как для детей, так и для взрослых, займет не менее 4 часов, ведь площадь зоопарка занимает 65 га и в нём содержится около 10 000 особей животных 770 видов со всех континентов земного шара.

А после насыщенной прогулки отдохните в итальянском отеле Domina Novosibirsk, где вас ждет номер для всей семьи, завтрак в формате "Шведский стол", сертификат на обед или ужин в круглосуточный Brera Bar, бесплатная подземная охраняемая парковка и возможность позднего выезда до 16:00.

Стоимость: от 4 800 рублей на двоих взрослых

Откройте "морской" Новосибирск, посетив центр океанографии и морской биологии "Дельфиния". В первом Дельфинарии за Уралом, расположенном на значительном удалении от морей и океанов, проходят фантастические выступления морских артистов. Стремительные дельфины, великолепные белухи, очаровательные морские львы и неподражаемый морж – труппа комплекса радует посетителей уникальным морским шоу.

Шоу проводится по пятницам в 12:00 и 15:00, по субботам и воскресеньям в 12:00, 15:00, 18:00.

После захватывающего шоу возвращайтесь в отель Domina Novosibirsk, где вас ждет комфортный номер с удобной кроватью, завтрак, бесплатное парковочное место на охраняемой парковке и поздний выезд до 16:00.

Стоимость: от 6860 рублей на двоих взрослых.

Для тех, кто хочет провести романтический уикенд вдвоем, есть возможность воспользоваться заманчивым предложением "Счастливые каникулы", которое включает размещение по специальной цене и сертификат на питание в круглосуточном Brera Bar. Забронировать предложение можно по ссылке или позвонив по телефону +7 (383) 319-85-55 и назвав кодовое слово "Каникулы".

Какую бы программу отдыха вы ни выбрали, останавливайтесь в отеле Domina Novosibirsk и ваш визит в Новосибирск пройдет максимально комфортно.

Отель Domina Novosibirsk

г. Новосибирск, ул. Ленина, 26

+7 (383) 319-85-55

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