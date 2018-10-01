Итоги второго конкурса IT-проектов "Click’нем Таланты - 2018"

Организатором конкурса вновь выступил один из крупнейших застройщиков Алтайского края — СЗ ИСК "Алгоритм", при поддержке депутатов Барнаульской городской Думы Тайчера Александра Аркадьевича и Белоусовой Ксении Александровны.

Участвовать в конкурсе мог любой желающий, достигший восемнадцати лет и проживающий на территории Алтайского края. Количество номинаций организаторы менять не стали, их, как и в прошлом году было две — интернет-проекты и мобильные приложения.

Лучшим интернет-проектом по решению жюри была выбрана совместная разработка Тимофея Ананьева и Артема Фаста, представляющая собой систему проведения соревнований по программированию. Главная цель проекта — разработка платформы для проведения соревнований среди команд. В режиме реального времени участники соревновательного процесса создают игровые стратегии в заданных условиях. Разработанная платформа позволяет визуализировать как процесс, так и результат.

Ключевая особенность представленного проекта заключается в уникальности предлагаемой платформы, позволяющей проводить специализированные соревнования в нашем крае. Запуск платформы в реальное использование запланирован молодыми разработчиками уже следующей весной.

Второе место досталось Елизавете Матвеевой, с проектом универсального автоматизированного сервиса для регистрации и модерации данных соревнований и олимпиад. Этот проект уже активно используется с апреля 2018 и позволяет упростить процесс регистрации участников соревнований, передачи данных с других соревнований и направлении данных для подготовки дипломов.

Третье место получил Сергей Пономарьков, предоставивший протестированный на практике проект программно-аппаратного комплекса анализа защищенности беспроводных корпоративных сетей. Проще говоря комплекс позволяет определить на сколько Wi-Fi сеть защищена от воздействий и проникновений извне.

За счет невысокой стоимости производства у представленного комплекса нет аналогов, а универсальность использования позволяет проекту претендовать на запуск в массовое производство.

В номинация "Мобильные сервисы и приложения" также были определены три победителя. Первое место занял Александр Коваленко, представивший проект системы контроля посещаемости студентов. Реализация системы основана на технологии Bluetooth-маяков Beacon. Суть работы состоит во взаимодействии смартфона студента и Beacon-маяка, через специальное приложение. Это позволяет значительно упрощать контроль посещаемости ВУЗа и фактической посещаемости аудиторных занятий. Используя данное приложение можно отказаться от дополнительных карт или магнитных ключей, не боясь их потерять или забыть. Предложенная разработчиком технология имеет большой потенциал для использования в таких сферах как маркетинг, аналитика или навигация.

Второе место занял студент Денис Хацко. На суд жюри автор предоставил проект системы удаленного мониторинга состояния человека при помощи технологии "Умный дом". Данная система необходима в случае, если нет возможности постоянно находиться рядом с больным человеком. При помощи измеряющего датчика и мобильного приложения осуществляется удаленный контроль за состоянием человека. В случае критической ситуации приложение немедленно оповестит пользователя.

Третье место заслуженно было отдано Роману Ковалеву, автору приложения для Android по дистанционному управлению "Умным домом". Система работает, используя GPS позиционирование — например, в момент приближения пользователя на заданное расстояние к дому приложение запускает систему климат контроля, и вернувшись домой с работы, вы попадаете в абсолютно комфортные условия. Сейчас система находится в стадии доработки и улучшения, для массового использования.

Награждение победителей прошло 24 сентября в присутствии ректора АлтГТУ им. Ползунова — Маркова Андрея Михайловича и ученого совета. От лица СЗ ИСК "Алгоритм" победителей награждала директор компании Ксения Александровна Белоусова.

Организаторы конкурса благодарят всех участников за интересные и яркие идеи и надеются, что конкурс станет мотивацией для молодых разработчиков Алтайского края активно заниматься в сфере информационных технологий.



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