Это лакомство и лекарство, созданное природой, известно людям с глубокой древности. Оно возвращает вкус к жизни, лечит болезни, сохраняет молодость и красоту. Все это — алтайский мед. О его пользе ходят легенды. И самое главное: полезные свойства алтайского меда научно доказаны.

Хотите получить уникальный продукт, который избавит вас от хандры, поддержит силы и иммунитет, сохранит красоту? Примите участие в конкурсе, который совместно проводят ИА Амик.ру совместно с "Домом меда" и выиграйте три семейных набора мёда с халвой.

Что для этого нужно сделать:

1. До 10 октября пришлите на почту konkurs@amitel.ru свои любимые рецепты с использованием меда. Обязательно подпишите тему письма — "Медовый конкурс".

2. Добавьте фотографию вашего блюда.

10 октября ваши рецепты мы опубликуем на портале Amic.ru. По итогам читательского голосования будут определены три победителя, которые и получат приз.

Желаем удачи!