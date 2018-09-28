Фото: Amic.ru

Юбилейный 20-й краевой Забег младенцев для детей до двух лет пройдет в Барнауле 20 октября, сообщают организаторы мероприятия — Алтайская краевая общественная организация в поддержку семьи, материнства и детства "Мамочки22".

Младшие участники забега будут проходить дистанцию пять метров без препятствий, а малыши постарше — через расположенные на дорожках соревнований тоннели.

"Трое лидеров в каждой "пятерке" участников будут получать настоящие спортивные медали: золото, серебро, бронзу с эмблемой "Забега младенцев", а главные победители — кубки с фигуркой-символом мероприятия. Все участники получат памятные дипломы и ценные призы", — сообщают организаторы.

Также будет проведен конкурс на лучший костюм участника, на самую яркую группу поддержки, на необычные приманки для привлечения малышей к финишу.

Участие в забеге — по предварительной записи на сайте организатора: http://mamochki22.ru/zm