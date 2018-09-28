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Новая информационная система "Единый государственный реестр ЗАГС" заработает в Алтайском крае, как и по всей России, с 1 октября.

Новая система являет собой единый ресурс информации об актах гражданского состояния всего населения страны. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, все новые актовые записи, созданные с 1 октября, будут вносить в единый государственный реестр, а старые добавят в систему постепенно.

Эту работе планируется завершить к 2021 году.

Как рассказала временно исполняющая обязанности заместителя министра юстиции Алтайского края Оксана Грохотова, специалисты органов ЗАГС в нашем регионе провели существенную подготовительную работу по переходу к регистрации в едином госреестре ЗАГС, сотрудники прошли обучение, а отделы ЗАГС оснастили необходимой техникой.

С 1 октября в отделах ЗАГС края будут работать 180 программно-аппаратных комплексов единой системы передачи данных ЕГР.

В краевом Минюсте подчеркивают, что в переходный период возможны технологические перерывы в работе системы и увеличение времени оказания услуг. В этой связи жителей региона просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.