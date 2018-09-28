Новая партия, а точнее региональное отделение, зарегистрировал в Алтайском крае региональный Минюст. Называется она "Против всех".

Решение о госрегистрации Отделения принято Управлением Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю 18 сентября 2018 года. Официально партия внесена в реестр 24 сентября.

"Отделение партии в крае возглавляет Секретарь Совета регионального отделения — Гранкин Вадим Сергеевич, избранный решением Общего собрания регионального отделения 13 августа 2018 года", — сообщили в Минюсте.

"Против всех" стала 39-й партией, зарегистрированной в Алтайском крае. На федеральном уровне партия появилась в 2012 году, председателем политсовета является Павел Михальченков. Кстати, именно от этой партии на выборах мэра Новосибирска в 2014 году выдвигался лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий.