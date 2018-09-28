Россиян предупредили о резком росте цен на автомобили

Цены на автомобили в России по итогам 2018 года могут вырасти примерно на 10%, причем подорожание продолжится и в следующем году, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова.

По словам Целикова, самый быстрый рост цен обычно происходит весной и осенью. С начала 2018 года новые автомобили в России уже подорожали примерно на 6-7%, поэтому к концу года следует ожидать подорожания еще 2-3%.

"После падения рубля ожидался больший скачок цен, однако рубль стал понемногу восстанавливаться, и это остановило многих производителей от резкого повышения цен на автомобили", — отметил Целиков.

В итоге за год общий рост, по его словам, может составить около 10%. Начало 2019-го, как и прежде, станет периодом спада активности на автомобильном рынке страны из-за праздников и долгих каникул.

Что принесет новый год в плане цен, пока сказать трудно. Однако на них несомненно отразится повышение НДС, подчеркнул Целиков.

"Надо понимать, что применительно к автопрому это коварная цифра. При производстве автомобилей в России НДС платится несколько раз, и это, повторюсь, однозначно сыграет свою роль в повышении цен на автомобили после Нового года", — подытожил эксперт.