Россиян предупредили о резком росте цен на автомобили

Цены на автомобили в России по итогам 2018 года могут вырасти примерно на 10%, причем подорожание продолжится и в следующем году, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова.
По словам Целикова, самый быстрый рост цен обычно происходит весной и осенью. С начала 2018 года новые автомобили в России уже подорожали примерно на 6-7%, поэтому к концу года следует ожидать подорожания еще 2-3%.
"После падения рубля ожидался больший скачок цен, однако рубль стал понемногу восстанавливаться, и это остановило многих производителей от резкого повышения цен на автомобили", — отметил Целиков.
В итоге за год общий рост, по его словам, может составить около 10%. Начало 2019-го, как и прежде, станет периодом спада активности на автомобильном рынке страны из-за праздников и долгих каникул.
Что принесет новый год в плане цен, пока сказать трудно. Однако на них несомненно отразится повышение НДС, подчеркнул Целиков.
"Надо понимать, что применительно к автопрому это коварная цифра. При производстве автомобилей в России НДС платится несколько раз, и это, повторюсь, однозначно сыграет свою роль в повышении цен на автомобили после Нового года", — подытожил эксперт.
Комментарии
При производстве автомобилей в России НДС платится несколько раз
ага, а возврата ндс нету-ти ))
повышение НДС на 20%,
ндс повысили на 11,11%, с 18 до 20% но никак не на 20%))
все в пределах официальной инфляции 3,5%. Ничего страшного
Рубль укрепился за последнюю неделю на фоне роста цен на нефть и сброса китаем пакета долговых бумаг сшп. Но что то цены растут, а не падают. Наши хапучие спекулянты никогда не упустят шанса обогатиться на кризисе.
Наплевать. И так ни пройти ни продыхнуть от этих тарантасов. Народ здоровее станет.