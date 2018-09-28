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Ярмарка меха Кировской меховой фабрики в Барнауле

, ИА "Амител"
Новая коллекция норковых шуб от модельеров фабрики теперь и в Барнауле

Ярмарки производителя всегда отличаются наличием полного модельно-размерного ряда, гарантией качества и многообразной цветовой гаммой предлагаемых меховых изделий. Можно быть уверенным, что все шубы на ярмарке отшиты из российского сырья высококвалифицированными мастерами. Распродажи – это уникальная возможность приобрести шубу напрямую у производителя (минуя посредников) со значительной скидкой. Для того, чтобы получить скидку 20% на Кировской меховой ярмарке, либо льготную рассрочку 0-0-24 – промокод можно получить на сайте фабрики.

Каждый сезон мастера фабрики радуют покупательниц новинками. Сезон 2018/19 не стал исключением, было выпущено несколько абсолютных новинок норковых шуб, которые не встетишь в ассортименте других фабрик. В первую очередь, стоить отметить модель "Парижанка", "Френч с капюшоном из чернобурки", "Летучая мышь с капюшоном из чернобурки".

Новая коллекция всегда сопровождается видео и фото-сессией для того, чтобы можно было оценить красоту и качество изделий фабрики и сделать свой выбор. 

Кировская Меховая Фабрика по праву гордится выпускаемой продукцией. 

Время работы выставки с 10 до 19-00.

арнаул,
ДК "Моторостроителей",
ул. Германа Титова, 50
03 — 07 октября 2018г.
Сайт фабрики
Организатор акции ИП Осколков И.Н.. Акция действует с 03.09.2018 г. по 07.09.2018 г. *Переплата 0% за товар в кредит от розничной цены.

ИП Осколков И.Н. предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге переплаты за товар в размере процентов за пользование кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его первоначальной стоимости, при условии что кредит предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Кредит предоставляется КБ “Ренессанс Кредит” (ООО), лицензии Банка России № 3354..

Кредитный продукт "0-0-24". Первоначальный взнос 0 % от цены товара, срок кредита 24 месяца, годовая процентная ставка 10,33%. Полная стоимость кредита, рассчитанная согласно требованиям ЦБ, составляет 10,361%. Сумма кредита: от 3 000 до 250 000 руб. При погашении кредита через третьих лиц, взимается комиссия по их тарифам. Погашение кредита: равными ежемесячными платежами. Дополнительных комиссий в рамках данного продукта Банк не взимает. Решение о выдаче кредита принимается Банком по своему усмотрению на основании представленных клиентом документов. Подробную информацию о способах оплаты можно получить на сайте Банка www.rencredit.ru или по телефону (495) 981 0 981.

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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